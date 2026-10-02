Schianto sul guardrail: un morto 

Km 222, sulla ex statale 131, a poca distanza dall’ingresso cittadino. È avvenuto lì, ieri intorno alle 12.30, lo schianto sul guardrail di Emanuele Sorci, alla guida della propria auto, morto poche ore dopo per le ferite riportate. Il 51enne, nato ad Alghero ma residente a Porto Torres, di professione operaio, stava guidando verso Sassari quando, d’improvviso, la sua macchina ha cominciato a sbandare uscendo dalla carreggiata. Al momento resta ignota la causa della deviazione da parte del conducente e se, magari, possa essere imputata a un malore. Il finale purtroppo è scritto e vede il mezzo finire contro la barriera di protezione, colpita in modo frontale. Un impatto devastante di lamiera contro lamiera, capace di piegare la carrozzeria, accartocciare il cofano, scoprendo gli ingranaggi del motore. A ulteriore prova della violenta collisione vi è il parabrezza, incrinato all’altezza del guidatore e, accanto, su quello del passeggero, vetro su cui forse Sorci ha sbattuto in pieno.

I soccorsi

I primi soccorsi arrivano proprio da Porto Torres e possono solo constatare la gravità della situazione. Il 51enne ha riportato lesioni molto critiche ma respira ancora ed è cosciente. Gli operatori del 118 lavorano contro il tempo per estrarre Sorci dall’abitacolo e trasportarlo verso il Santissima Annunziata. Quando vi riescono l’ambulanza corre verso la struttura ospedaliera in codice rosso dove i medici, valutata la drammatica situazione, decidono di condurre l’uomo in sala operatoria. L’intervento chirurgico non compie però il miracolo perché il cuore di Emanuele Sorci cede durante l’intervento chirurgico, nel primo pomeriggio. Si conclude così la vita dell’uomo, ex operaio dello stabilimento Vinyls, nel polo petrolchimico di Porto Torres, e che lascia una compagna e una figlia. La sua morte rappresenta l’ennesima croce sulle strade sarde e su un tratto definito più volte pericoloso. «Dovremo trovare un modo più efficace per rendere le nostre strade sicure», dichiara Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres. Il primo cittadino manifesta «grande sgomento e tristezza» e afferma: «Le parole non servono a nulla. Perdiamo un altro padre di famiglia e io una persona che conoscevo da tutta la vita».

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