Schianto sul guardrail, centauro tedesco in ospedale 

L’ebbrezza di affrontare i tornanti del centro Sardegna in sella alla moto lo ha tradito. Un centauro tedesco di 68 anni, mentre imboccava una curva all’altezza di Is Cubas, alla periferia di Desulo, è rimasto vittima di una caduta. Il suo mezzo si è schiantato sul guard rail e l’uomo è piombato sull’asfalto. È rimasto a terra, quasi esanime, soccorso subito dai suoi compagni di avventura che hanno poi lanciato l’allarme al 118. La centrale operativa di Sassari ha inviato in un primo momento l’équipe di un’ambulanza. Il personale sanitario, in virtù della dinamica dell’incidente e le poco rassicuranti condizioni del centauro, ha sollecitato l’invio di un elicottero dell’Areus. Dalla base di Elmas si è alzato in volo Echo Lima 3 che ha raggiunto Desulo dove nel frattempo il ferito era stato stabilizzato. A bordo del velivolo, il motociclista tedesco è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Gli esami strumentali hanno evidenziato la frattura della spalla destra e diverse contusioni. Durante ogni stagione turistica sulle strade sarde avvengono decine di incidenti con vittime e feriti. L’ultimo in ordine di tempo lunedì a Tertenia dove ha perso la vita un tedesco di 64 anni. Muoiono soprattutto centauri stranieri, stregati dalla suggestione di una strada congeniale all’avventura ma che spesso abusano di eccessiva sicurezza alla guida. (ro. se.)

