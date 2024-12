Schianto su una cisterna, morti 2 giovani 

PALERMO. Notte di sangue sulle strade italiane a causa di vari incidenti. Il più grave è stato registrato sulla Statale 121, la Palermo-Agrigento, all'altezza dello svincolo di Bolognetta. Un'auto con cinque giovani si è scontrata con una cisterna. Nell'impatto il camionista è rimasto illeso mentre due giovani sono deceduti e altri tre sono ricoverati in diversi ospedali di Palermo. Uno di loro è in gravi condizioni.

Al rientro

L'incidente è avvenuto attorno alle sei tra un'autocisterna e una Seat Leon con a bordo i cinque giovani che tornavano da una serata trascorsa nella zona del mercato della Vucciria, una delle aree della movida di Palermo. Nell'impatto sono morti il conducente dell'auto, Ruben Salvatore Ciaccio, di 25 anni, e uno dei passeggeri, Samuele Cusimano, di 21 anni. Sono tutti originari di Villafrati.

All'ospedale Civico di Palermo è stato portato un 27enne in gravissime condizioni. Altri due giovani sono stati condotti al Buccheri La Ferla, uno in codice rosso e l'altro in codice arancione. Illeso il guidatore della cisterna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Misilmeri. Villafrati, si legge sulla pagina Facebook del Comune, «piange la scomparsa dei giovani Ruben e Samuele», con «la nostra comunità che si stringe attorno alle famiglie Saccio e Cusimano».

Notte di sangue

Un'altra vittima della strada è stata registrata in Sicilia: a Marsala una 70enne è morta nello scontro tra due vetture. Invece un 22enne di Mede (Pavia) è morto dopo l'auto che guidava si è scontrata con un camion. A Gemona del Friuli (Udine) un uomo ha perso la vita in un incidente stradale sull'autostrada A23 in cui sono rimaste coinvolte altre quattro auto, con feriti non gravi. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che nella collisione non avrebbe riportato ferite particolari, sarebbe riuscito a uscire dall'abitacolo, ma sarebbe stata investita da un'auto che sopraggiungeva sulla stessa corsia. Altre quattro vittime sono state registrate in incidenti avvenuti nel Varesotto, a Reggio Emilia e in Val d’Aosta.

RIPRODUZIONE RISERVATA