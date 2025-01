Schianto nell’incrocio della morte 

Un semaforo spento da due settimane non giustifica l’imprudenza al volante. Ma se uno dei più delicati (e tristemente noti) incroci della città ha gli impianti spenti da oltre settimane, l’incidente avvenuto iri mattina era da mettere in conto, soprattutto nelle ore di punta, assieme alle polemiche per interventi di riparazione che soltanto ieri pomeriggio sono stati effettuati.

Lo scontro

Non è grave (cinque feriti lievi, fra cui due bambini) il bilancio dello scontro ieri dopo le 8 fra due utilitarie nel crocevia fra le vie Gramsci, Costituente, Umbria e Satta (sul posto vigili urbani, carabinieri, Auser, Sulcis Emergenze). La causa, a semaforo spento, è un mix fra mancata precedenza e velocità inadeguata: una delle auto si è schiantata sulle barriere in ferro, evitando così di rovinare sul marciapiede dove, vista l’ora, transitavano ragazzi. Ma benché il codice della strada parli chiaro (a semaforo spento, precedenza a destra) quello non è un incrocio qualsiasi: a parte il traffico molto intenso, il 4 luglio del 2022 trovò la morte la sedicenne Beatrice Arru. Da oltre un anno è attivo il T-red, sorta di autovelox che immortala chi passa col rosso. Ma dal 2 gennaio gli impianti, e di conseguenza le telecamere, erano in tilt. E ieri (anche sui social) dopo l’incidente ci si è divisi fra chi reputa assurdo che un crocevia simile abbia l’impianto ko da 16 giorni e chi pone più l’accento sulla prudenza mai eccessiva.

La polemica

«Questo è un incrocio pericoloso – afferma Ignazio Fenu, automobilista – e a maggior ragione il Comune non deve far passare due settimane prima di ripristinare i semafori e i conducenti non possono distrarsi o far finta che le regole non esistano». Carla Camboni è una mamma che ogni giorno passa in quell’incrocio per portare i bambini a scuola: «Regole violate impunemente da chi non rispetta la precedenza, e quella è una strada molto trafficata, soprattutto dalle 8 alle 8.30». Per tale motivo Benedetta Crobu, altra mamma, avanza una proposta: «Perché da quando è andato in tilt il semaforo e si è capito che sarebbe andata per le lunghe non si è pensato di spedire un vigile urbano almeno nelle ore di punta?». Lo stesso disagio viene vissuto all’incrocio fra le vie Roma (dove c’è la scuola elementare), Trieste e Trento: semafori spenti da prima di Natale.

In Comune

La questione semafori approderà in aula consiliare con un’interrogazione di Monica Atzori, capogruppo del Gruppo Misto: «Chi deve in concreto controllare l’operato della società Edison che gestisce i nostri impianti? Perché la ditta, come da capitolato non ha scorte di pezzi di ricambio soprattutto in incroci così pericolosi?». L’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti riferisce che «si era in attesa della scheda per il ripristino dei semafori di via Gramsci-Satta, invece nel semaforo di via Roma era stato tranciato un cavo: la settimana prossima risolviamo». Da ieri sera il semaforo è di nuovo in funzione.

