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Quartucciu.
23 settembre 2026 alle 00:36

Schianto nella notte tra un’auto e un furgone: un ferito in ospedale 

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Incidente stradale all’alba di ieri sulla 554 poco prima dell’incrocio semaforico di Quartucciu. Coinvolti nello scontro un’autovettura e un furgone con un ferito accompagnato in ospedale: le sue condizioni non sono gravi.

Lo schianto è avvenuto alle 4,30 del mattino: l’impatto fra i due mezzi è stato particolarmente violento, col furgone che ha terminato la propria corsa contro il guardrail, coinvolgendo anche alcune autovetture parcheggiate in un’area adiacente alla statale. Sul posto è intervenuta una ambulanza con i soccorsi per i feriti, i carabinieri e una squadra della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, intervenuta per mettere in sicurezza i mezzi danneggiati e la sede stradale.
Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale. Non è in pericolo di vita. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri con la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Si sta ora cercando di chiarire le eventuali responsabilità.

Un altro incidente si è verificato qualche ora dopo sulla provinciale 15 col coinvolgimento di due auto e con un ferito in codice giallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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