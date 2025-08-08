VaiOnline
Schianto nella notte tra tre veicoli sulla statale 131 dir Automobilista in fuga e grave frattura per una donna 

Un sorpasso azzardato su un’auto ferma, probabilmente per un problema meccanico, ha innescato un incidente nel quale sono state coinvolte tre autovetture. Il bilancio è stato aggravato dal ferimento di una donna, trasportata al vicino ospedale Brotzu con una frattura scomposta ed esposta, ma subito trattata dai medici del 118.

Lo schianto è avvenuto in tarda serata sulla strada statale 131 dir. Nel tratto dell’arteria a scorrimento veloce privo di guard rail un veicolo ha dovuto fermasi per un guasto improvviso. Forse il buio o l’alta velocità hanno creato i presupposti perfetti per lo schianto: un secondo veicolo sulla stessa carreggiata, nel tentativo di dribblare il mezzo in panne, ha invaso la corsia opposta incrociandosi con un’auto proveniente della direzione contraria. La dinamica, ancora non chiara, ha provocato però il grave ferimento di una donna e soprattutto la fuga di uno dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, vigili del fuoco e le ambuanze del 118.

