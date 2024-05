Schianto nella notte sulla 195 

Una giovane donna ricoverata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, una Fiat Panda travolta da un pullman dell’Arst e ridotta a un grumo di lamiere accartocciate e un’ipotesi inquietante: quella che a guidare l’utilitaria non fosse la ragazza ferita ma qualcun altro. Qualcuno che potrebbe essere fuggito dal luogo dell’incidente. Questa una delle piste seguite dai carabinieri, che ieri notte stavano attivamente cercando una persona: un giovane. Sarebbe ferito e avrebbe perso sangue prima di sparire.

L’incidente

L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle 20, sulla Strada statale 195, al chilometro 91, al bivio per Porto Botte, tra San Giovanni Suergiu e Giba. La Fiat Panda, il cui portatarga indica il nome di una concessionaria di Carbonia, si è scontrata per cause ancora tutte da accertare, contro il pullman che da Santadi era diretto a Portoscuso e viaggiava dunque in direzione nord.

L’auto è stata colpita dal mezzo pubblico nella parte posteriore, che risulta completamente schiacciata. In frantumi, sul lato dell’autista, il parabrezza del pullman.

La donna ferita si chiama Mara Pisanu, ha 35 anni e risulta nata a Carbonia anche se sarebbe residente a Sant’Anna Arresi. All’ospedale cagliaritano è arrivata diverso tempo dopo l’incidente, trasportata in codice rosso dall’ambulanza Mike 75 di Carbonia.

La prima telefonata con richiesta di soccorso sarebbe stata fatta alle 20,30. Non è stato attivato l’elisoccorso. Da quanto si è potuto apprendere ieri sera la ragazza sarebbe ferita gravemente e i medici del Brotzu mantengono il riserbo sulla prognosi.

Dinamica da chiarire

Secondo le prime risultanze degli accertamenti condotti dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Carbonia insieme ai militari della Stazione di Narcao, alle origini del sinistro potrebbe esserci una manovra azzardata compiuta dall’utilitaria, forse un’inversione a U improvvisa: ma siamo ancora a un livello di ipotesi. Quel che è certo è che l’impatto è stato violentissimo.

Sul posto anche i vigili del fuoco, i volontari del soccorso di Giba e alcune squadre dell’Anas, impegnate nel ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di Statale coinvolto nell’incidente.

