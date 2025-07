Schianto nella notte sulla 131, muore un autista 

Una distrazione o forse un colpo di sonno, sono stati fatali all’autista di un furgone che ieri sera verso le 21,30 ha perso il controllo del mezzo che è rimasto infilzato sul guard rail della Statale Carlo Felice. L’incidente è avvenuto al chilometro 25,5 della 131 in direzione Cagliari. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Per l’uomo, un 46enne di cui non sono state diffuse le generalità, non c’è stato nulla da fare. La morte secondo i medici presumibilmente è arrivata sul colpo per i gravi traumi riportati a torace, arti superiori e testa.

Soccorsi

Le operazioni di recupero del corpo sono state tutt’altro che semplici proprio perché il veicolo si è accartocciato attorno alle lamiere del bordo strada. Gli agenti della stradale dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente, ma l’assenza di altri mezzi sul luogo dell’incidente dovrebbe far pensare a una tragica perdita di controllo autonoma. Proprio per il particolare contesto ci sono volute ore per rimuovere il cadavere e ripristinare parzialmente la viabilità stradale pesantemente compromessa.

Disastro

Lo spettacolo davanti al quale si sono ritrovati i soccorritori è stato infatti terribile. Il grosso furgone bianco di un’azienda di trasporti era girato di lato, completamente distrutto nella parte anteriore. Il mezzo probabilmente ha invaso la corsia di emergenza portando via almeno una ventina di metri di guard rail.

Sul posto sono infatti arrivati anche i tecnici dell’Anas che hanno chiuso una corsia della carreggiata per tutta la notte. Rallentamenti si sono registrati per ore in direzione del capoluogo. Anche i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo intrappolato tra le lamiere.

Strazio

Sul luogo dello schianto sono poi arrivati i familiari. Tra questi la compagna della vittima, che per prima aveva lanciato l’allarme perché non aveva avuto notizie dell’uomo. Il riconoscimento del cadavere è stato tuttavia fatto dal titolare dell’azienda di trasporti per cui la vittima lavorava. La polizia però non ha ufficializzato le generalità perché il 46enne aveva fatto recentemente una denuncia di smarrimento dei documenti.

Indagini

Poco chiare per ora i dettagli dello schianto. L’uomo dovrebbe essere uscito di strada da solo, per un colpo di sonno o forse una semplice, fatale, distrazione alla fine di un turno di lavoro. Sarà compito della stradale e dei carabinieri locali fare i rilievi e evidenziare eventuali segni di frenata che potrebbero chiarire i motivi di questa tragedia.

