Schianto nella notte, muore un’infermiera  

Tragedia sulla Statale 197, nel tratto tra i Comuni di Furtei e Villamar. Il terribile scontro frontale è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì tra una Peugeot 307 e una Bmw, in corrispondenza del chilometro 30. La vittima è Lucia Virdis, al volante della Peugeot, nuorese di 42 anni, infermiera professionale laureata a Cagliari e in servizio all’ospedale San Francesco di Nuoro. L’altro conducente, alla guida della Bmw è Giuseppe Deidda, 32enne studente e commesso, di Gesturi, immediatamente trasportato al Policlinico di Monserrato in codice rosso con diversi traumi e operato per una lesione all’intestino. Esattamente una settimana fa un altro terribile incidente aveva segnato quello stesso pericoloso tratto stradale.

La dinamica

Gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso ma dalle prime analisi sembrerebbe che la donna abbia perso il controllo della Peugeot invadendo la corsia opposta e impattando contro la Bmw che viaggiava in direzione Furtei. Alcuni testimoni dicono che improvvisamente l’auto guidata dalla donna abbia sbandato finendo sull’altra corsia. Un possibile colpo di sonno, una distrazione? Proprio nel momento in cui le due macchine si stavano incrociando, in una frazione di secondo, l’improvvisa e inaspettata invasione di corsia della Peugeot non ha dato il tempo al conducente della Bmw di schivare l’impatto e scongiurare la tragedia. Non sembrerebbero poi esserci tracce di frenata. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Furtei e Lunamatrona e i medici del 118 di Sanluri. La viabilità è stata interrotta per circa due ore con l’ausilio di squadre dell’Anas. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere a causa dei politraumi dovuti all’impatto. Deidda è stato invece trasportato al Policlinico e ora si trova nel reparto di rianimazione, in coma farmacologico, intubato dopo aver subito un intervento chirurgico nella notte.

Le voci

Il sindaco di Gesturi Ediberto Cocco è dispiaciuto per l’accaduto: «Rientrando a casa ho trovato la strada interrotta e successivamente mi hanno comunicato che si trattava di questo terribile incidente. In quel tratto stradale la visibilità minima: un tratto extraurbano che passa tra le campagne, con dei dossi che la rendono sicuramente più pericolosa. Urge una soluzione. Sono dispiaciuto per la scomparsa della donna e per la salute del nostro concittadino». È dello stesso avviso Nicola Cau, sindaco di Furtei: «È da anni che chiedo attenzione per questo tratto di strada, chiedo autorizzazioni per il posizionamento di un autovelox fisso. Mi sono rivolto ad Anas, ho interessato il prefetto, inviando una serie di segnalazioni perché la strada è estremamente pericolosa con i rettilinei, ma ad oggi non è stato fatto ancora nulla ed è inaccettabile che non venga trovata una soluzione». Anche secondo il capitano dei barracelli di Gesturi, Claudio Casu, «la strada è piena di insidie e, alla pari di quel punto, anche altri tratti verso l’interno hanno bisogno di una messa in sicurezza per l’incolumità di tutti».