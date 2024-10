Schianto nella notte contro il guard rail,  morto un motociclista 

Avrebbe voluto raggiungere con la sua moto la festa della frazione di Pesus, ma lo hanno tradito le curve fra Carbonia e Perdaxius. Uno schianto devastante contro il guardrail e poi il disperato ma purtroppo inutile tentativo di salvargli la vita. Carbonia piange un altro suo concittadino: Nicola Fais, operaio, residente da qualche tempo a Medau Esu, avrebbe compiuto 46 anni fra pochi giorni.

La dinamica

La tragedia è avvenuta poco dopo la mezzanotte fra sabato e ieri, lungo la strada provinciale 78 che collega Serbariu, frazione di Carbonia, a Perdaxius e si riconnette poi a Narcao attraversando alcuni borghi rurali. In uno di questi, Pesus, dove era un corso una sagra paesana, era diretto Nicola Fais in sella alla sua Benelli 125. Attorno alla mezzanotte aveva salutato alcuni amici a Carbonia e aveva imboccato la Provinciale. Dopo aver scollinato all’altezza della piazzola con l’effigie della Madonnina, ha iniziato la discesa caratterizzata da alcune curve a gomito. La tragedia si è consumata però in un breve tratto in rettilineo prima di affrontare un tornante. Forse una manovra sbagliata, forse un ostacolo improvviso, oppure ancora una distrazione, e l’uomo ha perso il controllo della moto che è scivolata per una decina di metri e si è schiantata contro il guardrail.

I soccorsi

In seguito all’impatto devastante, Nicola Fais è rimasto sull’asfalto da solo, ma vivo, realisticamente per diversi minuti sino a quando in direzione Carbonia sono transitate diverse auto, alcune delle quali di ritorno proprio dalla festa di Pesus. Immediata la richiesta di soccorso e sul posto assieme a una pattuglia dei carabinieri di Narcao è giunta l’ambulanza medicalizzata dei volontari Narcao.

Le condizioni dell’operaio sono parse da subito molto gravi. Il tentativo disperato di rianimare Nicola Fais è andato avanti per oltre un’ora. Ma si sono rivelati troppo gravi i traumi diffusi in gran parte del corpo in seguito all’impatto sulla barriera laterale in acciaio. Alla 1,20 il personale medico ha constatato il decesso.

Carbonia è sconvolta da un altro lutto. Cresciuto nel rione di via Dalmazia, Nicola Fais dopo la morte del padre da anni faceva compagnia alla madre e lavorava come operaio in campagna a Medau Esu.

