Schianto nel Varesotto, muore un diciottenne 

Varese. Un giovane di 18 anni, Daniele Sartorato, residente in provincia di Como è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Tradate (Varese). Nello schianto sono rimaste coinvolte due macchine e sono rimasti feriti anche un giovane di 25 anni, un altro ragazzo di 18 anni e una ragazza di 21 anni rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto e estratta dai vigili fuoco, che hanno utilizzato cesoie pneumatiche per tagliare le lamiere accartocciate. Nessuno dei tre è in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Saronno. Ai militari il compito di accertare cosa abbia causato il violento impatto tra la Clio guidata dal 18enne e una Bmw che procedeva lungo la strada che costeggiando la zona boschiva tradatese collega le province di Varese e Como.

