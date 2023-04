Schianto mortale tra due moto sulla statale 126 

Sulla strada statale 126 c’è una nuova croce: a perdere la vita ieri nello scontro fra due scooter è stato un dipendente dell’Arst, Antonio Puddu, 58 anni, di Sant’Antioco ma originario di Quartu Sant’Elena. Ferito, ma in condizioni giudicate per fortuna non particolarmente preoccupanti, uno studente di 17 anni residente nella frazione di Is Urigus (Comune di San Giovanni Suergiu), Thomas Garau: ha riportato contusioni varie, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Lo scontro

L’incidente è avvenuto una ventina di minuti prima della 14, nel rettilineo della statale 126, dopo circa trecento metri dalla rotonda di Is Gannaus, nei pressi degli svincoli del ponte della Provinciale 78 bis. La causa sarebbe un salto netto e repentino di corsia di uno dei due scooter provocato forse da un malore improvviso del conducente Arst o da un ostacolo improvviso.

Che lo scenario fosse gravissimo è parso subito chiaro agli automobilisti che hanno assistito all’incidente. La ricostruzione esatta della dinamica resta da stabilire, e spetterà ai carabinieri giunti sul posto con (Radiomobile, stazioni di Carbonia e di Sant’Antioco), ma alcune indicazioni sembrerebbero essere state da subito molto chiare. Antonio (per tutti Antonello) Puddu, autista di autobus di linea, si stava dirigendo verso Carbonia in scooter per prendere servizio. Mancavano una ventina di minuti alle 14. Sebbene non sia stata disposta l’autopsia, secondo i carabinieri è altamente verosimile che il 63enne abbia avuto un malore improvviso e abbia invaso completamente la corsia opposta sino a colpire in pieno, a pochi centimetri dal ciglio della carreggiata, lo scooter guidato dallo studente. Il ragazzo stava rientrando a casa, nella frazione di Is Urigus, dopo la mattinata trascorsa a scuola.

I soccorsi