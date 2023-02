Schianto mortale sulla provinciale 2 

Scontro frontale, ieri notte, lungo la strada “provinciale 2” che collega Carbonia a Villamassargia. Il bilancio è di un morto e di una ferita grave.

L’incidente

Lo schianto è avvenuto all’altezza della frazione di Tanì, proprio al confine tra il territorio comunale di Carbonia e quello di Iglesias. La vittima è un trentottenne di Domusnovas, si chiamava Marco Gessa, mentre la donna ferita, Laura Deidda, è una trentaduenne di Iglesias. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 22, lungo il rettilineo dove già in passato si sono verificati incidenti gravi. Un tratto di strada che, soprattutto la notte, è complicato percorrere in sicurezza a causa della scarsa visibilità. Il trentottenne viaggiava a bordo di una Lancia Y, la donna su una Fiat Doblò. Una volpe morta al centro della carreggiata, a pochi passi dalle due auto distrutte, fa ipotizzare che uno dei due veicoli possa avere invaso la corsia opposta nel tentativo di non investire l’animale. Ma si tratta appunto di un’ipotesi che i rilievi dovranno appurare. Si sa soltanto che lo schianto è stato terribile: le auto sono finite a oltre venti metri dal punto dell’impatto

L’allarme

Sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito allo schianto, a dare l’allarme. L’uomo alla guida della Lancia Y era deceduto, la ragazza appariva in gravissime condizioni. Ai vigili del fuoco il compito di estrarre la salma dal veicolo accartocciato. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, i carabinieri della stazione e della radiomobile di Carbonia supportati anche dai colleghi della stazione di Villamassargia. Laura Deidda, gravemente ferita, è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari. A tarda notte è stato possibile apprendere che non era in pericolo di vita. Ai carabinieri il triste compito di informare la famiglia dell’uomo. La salma è stata portata all’obitorio di Carbonia.