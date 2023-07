Schianto mortale sulla Olbia-Palau: vittime due turiste 

Un’auto sospesa sopra il guardrail, all’interno due donne agonizzanti, l’altra utilitaria devastata dall’impatto, aperta su un lato come un barattolo di latta. È la scena terribile che giovedì sera si sono trovati davanti i soccorritori arrivati per primi sulla Orientale sarda, la 125, all’altezza della località Stazzu Pulcheddu. Sono passate da poco le 22.30 e la segnalazione di un incidente grave ha portato vigili del fuoco e 118 sul posto. Immediatamente il primo tragico bilancio di un pauroso frontale. Dentro la Lancia Y, noleggiata, ci sono i corpi senza vita della professoressa Agnese Sperduti, 59 anni, e di Giuseppina Bonanni Sassano, 77, entrambe di Frosinone. L’impatto dell’utilitaria con una Toyota non ha lasciato scampo alle due donne.

Due morti e due feriti

Sul posto arrivano anche i carabinieri. I vigili del fuoco devono lavorare a lungo per estrarre dalla lamiere i feriti, una pensionata di 81 anni che viaggiava sulla Lancia Y e un ventenne di Palau, alla guida della Toyota. Le ferite riportate non sono gravi, i due comunque vengono trasferiti in ospedale per accertamenti. I carabinieri del Reparto territoriale di Olbia verificano subito che Agnese Sperduti (professoressa del Liceo classico Turriziani di Frosinone) era al volante della Lancia e stava viaggiando in direzione di Porto Rotondo, dove trascorreva le vacanze. Giuseppina Bonanni era una sua amica (a quanto pare la donna era proprietaria di una casa a Palau) ed era amica della professoressa Sperduti anche la pensionata di 81 anni rimasta ferita. Il ragazzo alla guida della Toyota, sempre stando alle indagini, era diretto a Palau, l’auto gli era stata prestata da un familiare. L’impatto tra i due mezzi, violentissimo, è avvenuto al centro della carreggiata. Ma la ricostruzione dell’incidente (così come l’attribuzione delle responsabilità) è ancora tutta da definire.

Un indagato

Il ragazzo di Palau che era al volante della Toyota è indagato per omicidio colposo, ma si tratta di una iscrizione tecnica per tutte le comunicazioni che riguardano sequestri di mezzi e autopsie. Le indagini sono difficili, non è stato possibile ancora stabilire quale delle due auto abbia invaso la carreggiata. La posizione delle utilitarie e i segni lasciati sull’asfalto non hanno contribuito, almeno per ora, a descrivere la dinamica dell’incidente frontale. Il ragazzo è risultato negativo ai test sull’assunzione di alcol e droga. Il giovane ieri è stato sentito dai carabinieri e sarà interrogato di nuovo a breve.

La strada che non c’è

La Statale 125 è un tratto viario della Gallura che da decenni è al centro di forti polemiche. La Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa è una strada inadeguata e vecchia, d’estate trafficatissima e molto pericolosa. Nel tratto di Stazzu Pulcheddu c’è un dosso estremamente insidioso, che potrebbe essere la concausa del frontale di giovedì sera.

La 125 è la strada di un cantiere di riqualificazione da trent’anni periodicamente solo annunciato, è la quattro corsie Olbia-Arzachena che esiste solo nelle beffarde comunicazioni di avvio lavori (sempre virtuali). Ed è, tragicamente, la strada dove si può morire in un giorno di vacanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA