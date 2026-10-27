Schianto mortale, aperta l’inchiesta 

È calato un velo di dolore, sulla comunità di Samassi, che si fa pesantissimo. A gettarlo, la morte di Daniele Cabras, il 35enne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale lunedì intorno alle 18, lungo la 196 dir, tra Serramanna e Samassi. Cabras stava rientrando in trattore dal terreno dove coltivava frutta e ortaggi, che poi vendeva nei mercati come ambulante. Per cause ancora da accertare, un’auto lo ha urtato facendolo finire fuori strada. Il trattore si è ribaltato e l’uomo è morto sul colpo, schiacciato dal mezzo.

Le indagini

Sono in corso gli accertamenti che ricostruiranno con precisione la dinamica dell’incidente. La Procura di Cagliari ha già aperto un’inchiesta e presto potrebbe iscrivere il conducente della Audi Q5 che ha tamponato il mezzo agricolo nel registro degli indagati per omicidio colposo. Il tratto stradale interessato non presenterebbe particolari criticità, ma al momento dello schianto era già buio e la visibilità potrebbe essere stata ridotta. Gli inquirenti dovranno anche accertare se Cabras avesse acceso, come obbligatorio, i fari di segnalazione.

La vittima aveva compiuto da poco 35 anni, proprio nei giorni dei festeggiamenti in onore di San Geminiano, patrono di Samassi. Per l’occasione si era offerto di contribuire alla processione trasportando il simulacro del Santo per le vie del paese. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, accompagnato da alcuni scatti che lo ritraevano alla guida del suo trattorino blu, aveva scritto: «Volevo fare un sacco di cose per i miei 35 anni, ma l’unica idea bella era questa, non so se ne sono all’altezza, però queste tradizioni mi appartengono. Nessun modo migliore di festeggiare».

Il cordoglio

Si fa fatica a contarli i messaggi di cordoglio che sono arrivati immediatamente in seguito alla diffusione della notizia. In tanti ricordano la sua simpatia, il forte legame con la comunità e la generosità che lo contraddistinguevano. Tra i ricordi anche quelli degli organizzatori del Carnevale samassese, a cui aveva partecipato in passato anche come presidente, dei ragazzi dell’associazione Radio Samassi e del Comitato permanente San Geminiano.

«Il paese ha il cuore spezzato – dice la sindaca Beatrice Muscas –. Daniele era molto benvoluto e il suo costante impegno nel sociale era riconosciuto da tutti. Durante la pandemia era stato tra i primi a offrirsi di portare la spesa a case delle persone. Anche negli ultimi anni, con il suo lavoro da ambulante, si spostava di zona in zona e le persone lo aspettavano sempre con piacere. Non c’è rimedio a dispiaceri come questo»». Oggi la comunità di Samassi si stringerà attorno ai familiari di Daniele Cabras per l’ultimo saluto: i funerali si terranno alle 15 nella parrocchia della Beata Vergine di Monserrat.

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