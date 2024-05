Schianto mortale, 35enne assolto 

Con la sua Honda Cbr 600 aveva provato a sorpassare una Fiat Panda, ma nel corso della manovra i due mezzi si erano toccati lateralmente e la potente moto era finita fuori strada. Era morto così il 24enne Pavel Becka, originario della Repubblica Ceca, rimasto ucciso nel violentissimo urto contro degli alberi, lungo la statale 125 in territorio di Quartucciu, il 23 maggio 2022. A due anni dalla tragedia, il conducente dell’utilitaria, Michael Tolu, 35 anni di Burcei, è stato assolto dall’accusa di aver avuto una qualche responsabilità nel drammatico incidente.

Il dramma e l’inchiesta

A dare l’allarme era stato proprio il conducente della Panda che si era fermato a prestare i primi soccorsi. Purtroppo, però, per il giovane non c’era stato nulla da fare, nonostante l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118. Aperta un’inchiesta dalla Procura, dopo i rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Quartu, il consulente del pm (l’ingegner Paolo Marcialis) aveva ricostruito la dinamica dello schianto, convincendo il sostituto procuratore Gaetano Porcu che ci fosse una corresponsabilità anche da parte dell’automobilista.

Stando alla ricostruzione dell’accusa, la Fiat Panda – giunta al chilometro 17 e 750 della statale, in territorio di Quartucciu – avrebbe provato un sorpasso nei pressi del Rio Corongiu. Una manovra effettuata a 57 chilometri orari (nonostante il limite fosse di 30 chilometri orari), con striscia continua e divieto di sorpasso. A quel punto, dalla stessa direzione, sarebbe arrivata anche la Honda Cbr 600 che tentava lo stesso sorpasso e viaggiava a 125 chilometri orari. Vista l’utilitaria, il centauro avrebbe effettuato una manovra d’emergenza tentando di frenare (sull’asfalto è poi rimasto il segno dello pneumatico per 73,7 metri), ma ha comunque colpito il veicolo sulla fiancata, finendo sul guardrail e poi fuoristrada, fermandosi 47 metri dopo il punto dell’urto.

Il processo

Difeso dall’avvocata Anna Maria Busia, l’automobilista è stato accusato di omicidio stradale ed è finito a giudizio. La famiglia della vittima, invece, si è costituita parte civile con i legali Roberto Nati e Alessandro Di Paola. Al termine del processo il giudice del Tribunale di Cagliari, Giorgio Altieri, ha ritenuto che la condotta dell’imputato non abbia influito nella dinamica dell’incidente. Da qui l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Gli avvocati di parte civile hanno già annunciato ricorso in appello.

