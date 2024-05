Schianto in viale Marconi: un ferito grave 

Due incidenti e tre feriti in codice rosso, auto danneggiate e disagi al traffico. Pomeriggio difficile quello di ieri sul fronte della viabilità con due gravi “sinistri” avvenuti in viale Marconi (all’altezza dell’incrocio con via Sarpi) e sull’Asse mediano (nella zona dello svincolo per via dei Conversi) e che hanno impegnato parecchio i soccorritori del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, e gli agenti della Polizia Locale, al lavoro per ricostruire la dinamica dei due incidenti.

Le ambulanze

In viale Marconi si sono vissuti momenti di paura: il conducente di una Marcedes ha perso il controllo della propria auto, per cause ancora da chiarire, finendo addosso ad altre tre vetture. L’uomo che si trovava alla guida è stato soccorso dal personale del 118, arrivato sul posto con due ambulanze, una medicalizzata: ha riportato gravissime ferite a una mano ed è stato portato d’urgenza al Brotzu con assegnato un codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Per mettere in sicurezza i quattro veicoli danneggiati sono arrivati anche i vigili del fuoco. La ricostruzione dell’incidente è affidata agli agenti della Municipale. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata bloccata e la viabilità in tutta la zona ha subito importanti disagi con rallentamenti. L’urto, secondo alcune testimonianze di chi abita nella zona, è stato molto violento: c’è chi ha sentito il boato dalla propria casa.

Tamponamento

Feriti e caos anche sull’Asse mediano per un tamponamento che ha coinvolto alcune vetture. In un primo momento si è ipotizzato che un’auto, dopo l’incidente, si fosse allontanata. Nello schianto tre persone sono rimaste incastrate negli abitacoli. Per questo sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco dalla caserma di viale Marconi. Il tratto dell’Asse mediano, in direzione Pirri, è rimasto bloccato per diverso tempo. Le persone ferite sono state poi soccorse dal personale del 118. Le più gravi, ma per la dinamica dell’incidente, sono state accompagnate in ospedale con assegnato un codice rosso. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Municipale impegnati nella ricostruzione di quanto accaduto e nell’accertare eventuali responsabilità. Anche in questo caso, inevitabili i disagi con enormi rallentamenti nel tratto dove c’è lo svincolo per via dei Conversi. Si è formata una lunga fila d’auto, camion e altri mezzi in attesa che venissero completate le operazioni di soccorso e poi i rilievi con il recupero dei veicoli danneggiati.

I precedenti

Ancora una volta dunque l’Asse mediano si conferma una strada tra le più pericolose per i numerosi incidenti che avvengono quasi quotidianamente per i comportamenti imprudenti dei conducenti delle auto. In particolare per l’alta velocità, il mancato rispetto delle norme del codice della strada e soprattutto la distrazione (soprattutto l’utilizzo dei telefoni cellulari di chi è alla guida). (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA