Schianto in via Lubiana, muore un operaio 

Uno schianto terribile, le urla, la moto che finisce sotto il furgone che diventa ingovernabile. In poche frazioni di secondo, quello che doveva essere l’inizio di una normale giornata lavorativa per un operaio di Carbonia, si è trasformato in tragedia. L’ennesima che nell’Isola, in questa estate appena iniziata, vede un motociclista morire sull’asfalto.

L’incidente

Non si danno pace la moglie, i figli e gli amici di Massimo Casu, così si chiamava il cinquantaquattrenne che ieri mattina ha perso la vita in via Lubiana, alla periferia della città mineraria. Era salito in sella alla sua moto per recarsi in fabbrica a Portovesme: era uno dei tanti operai della Portovesme srl che in tutti questi mesi vivono con il fiato sospeso per la grave crisi, da poco reimpiegato in una nuova mansione dopo la fermata della linea piombo. Ha fatto in tempo a percorrere poche decine di metri del vialetto di casa dal quale si è immesso in via Lubiana quando è avvenuto lo scontro con un furgone bianco utilizzato per le consegne del pane. Soltanto i rilievi potranno chiarire che cosa sia avvenuto con esattezza, per ora si sa soltanto che la moto è finita sotto il furgone che ha ultimato la sua corsa nella corsia opposta, ormai fuori controllo, decine di metri oltre il punto dell’impatto. Il motociclista è rovinato sull’asfalto, immobile. Vani i soccorsi scattati subito dopo: sono immediatamente accorsi i volontari dell’Auser in servizio di 118 e l’ambulanza medicalizzata dell’ospedale Sirai, i carabinieri della radiomobile di Carbonia e della stazione di Giba e i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia. È stato necessario sollevare il furgone per liberare quello che è rimasto della moto, una Royal Enfield, dopo lo schianto. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, poi è scattato il triste rito dei rilievi mentre i familiari e i tanti amici di Massimo Casu accorrevano sul luogo della tragedia.

Il dolore

La notizia dell’incidente ha fatto subito il giro della città dove Massimo Casu, sua moglie e i figli sono molto conosciuti e stimati. Una famiglia molto unita, impegnata nel sociale e nello sport, sempre pronta a dare il proprio apporto per aiutare il prossimo. In tanti sono voluti andare più tardi nel cimitero di Medadeddu dove la salma è stata trasferita non appena è arrivata l’autorizzazione del magistrato che si occuperà del caso. Il funerale si terrà domani, alle 11, nella parrocchia della Beata Vergine Addolorata.

