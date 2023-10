Schianto in scooter, gravi due studenti 

Due ragazzi in ospedale dopo il volo con loro motociclo sulla 554. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri sulla 554, al settimo chilometro in territorio di Selargius. Coinvolti due giovanissimi studenti di Elmas che viaggiavano in direzione Quartu a bordo di un Honda 125. Il conducente, Marco Aramu, 17 anni, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guardrail. Coinvolto anche l’amico 16enne, il compaesano Alessandro Paci, finito anche lui sull’asfalto.

L’allarme è stato lanciato da automobilisti di passaggio: immediato l’arrivo di alcune ambulanze del 118 e dei carabinieri di Selargius e del Nucleo radiomobile di Quartu: Marco Aramu è stato trasferito al Brotzu dove è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. Sta meglio Alessandro Paci, ricoverato al Policlinico di Monserrato dove è arrivato in codice rosso. In giornata le sue condizioni sono migliorate anche se nulla è dato a sapere sulla prognosi, in attesa della conclusione di tutti gli accertamenti clinici.

Le indagini

Ora sono i carabinieri a tentare di chiarire la dinamica e la causa del brutto incidente: la moto procedeva in direzione di Quartu. Il traffico era intenso, come succede tutti i giorni sulla 554 cagliaritana, soprattutto nella prima mattinata e nelle ore pomeridiane. Quello che è accaduto è tutto ancora da verificare. L’unica certezza è che la Honda è schizzata contro il guard-rail dopo che il conducente probabilmente ne ha perso il controllo. Al momento non sarebbero state riscontrate responsabilità di altri. Non sarebbe da escludere anche un improvviso guasto meccanico. Ma gli accertamenti vanno avanti a 360 gradi, senza escludere alcuna ipotesi. Sono diretti dai capitani Michele Cerri e Pietro Lucania della Compagnia di Quartu e dal maresciallo Melis della stazione di Selargius.

Le conseguenze

I militari si sono trattenuti a lungo sulla strada statale, mentre il traffico è andato subito in tilt sulla corsia dell’incidente. I militari avrebbero anche raccolto alcune testimonianze che potrebbero tornare utili.

Pesanti i disagi con tanti automobilisti che hanno cambiato strada al bivio di Monserrato riuscendo così a evitare il tappo. Solo dopo al rimozione della moto, il traffico ha potuto riprendere a scorrere regolarmente. Si allunga così la catena di incidenti sulla 554, una delle strade a maggior traffico in Sardegna con il coinvolgimento soprattutto di auto e moto.

RIPRODUZIONE RISERVATA