Schianto in scooter, gravi due ragazze 

Grave incidente nella tarda serata di ieri in viale Marconi. Due ragazze, a bordo di uno scooter, hanno perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da accertare. Gli automobilisti arrivati poco dopo hanno immediatamente allertato il 118 che, nel giro di pochi minuti, è arrivato sul posto con due ambulanze. I soccorritori si sono subito resi conto della gravità della situazione: una delle due, in stato di incoscienza, è stata portata al Brotzu mentre l’altra, una ragazza di 18 anni, cosciente, è stata indirizzata al Policlinico di Monserrato.

La dinamica

A tarda sera, gli agenti della Polizia locale di Quartu, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118, non erano riusciti ancora a comprendere la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, le due ragazze, superata la rotonda di Is Pontis Paris, quello in cui si incontrano i Comuni di Cagliari, Quartu e Quartucciu, avrebbero perso il controllo dello scooter. Stando ai racconti frammentari che una delle ragazze avrebbe fatto ai soccorritori, a provocare la caduta non sarebbe stato nessun altro veicolo. La ragazza alla guida dello scooter ha quasi certamente perso il controllo da sola.

I soccorsi

L’unica cosa che la ragazza ancora cosciente (ma, ovviamente, confusa per quello che le era appena accaduto) sarebbe stata in grado di dire. Poi, mentre gli altri soccorritori si preoccupavano di identificarla, è stata caricata, in codice rosso, sull’ambulanza che l’ha trasportata al Policlinico. Più gravi, apparentemente, le condizioni dell’amica che i soccorritori del 118 non hanno potuto identificare: la ragazza è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, anche lei ovviamente in codice rosso. Lì, i medici si sono occupati di lei anche se, ovviamente, dal reparto non è trapelata alcuna informazione sulle sue condizioni di salute. E, naturalmente, viste le stringenti norme sulla privacy, neanche sulle sue generalità: lecito ipotizzare che la ragazza ricoverata al Brotzu sia una coetanea dell’amica che, invece, è finita al Policlinico di Monserrato. (red. cro.)

