Schianto in scooter: grave una donna 

Una donna ferita gravemente e un uomo in modo meno serio: questo il bilancio dell’incidente avvenuto sul ponte Sa Scafa, nel tratto iniziale della strada statale 195. I due a bordo di una moto, per cause ancora da chiarire, sono finiti contro il guardrail in direzione città, all’altezza dello svincolo per Giorgino. La donna ha riportato le ferite più gravi ed è stata accompagnata dal personale del 118 al Brotzu con assegnato un codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Conseguenze meno serie per l’uomo, trasportato al Policlinico. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale.

In mattinata invece traffico paralizzato in via Cadello, con conseguenze anche sulle strade della zona, per un incidente autonomo di uno scooter. Il conducente non ha riportato ferite gravi ed è stato portato in ospedale. Fino alla conclusione dei rilievi la viabilità è andata in tilt. (m. v.)

