Schianto in scooter, grave un ragazzo 

E in mattinata ci sono stati momenti di grande paura in via Vidal per l’investimento di un bambino di quattro anni: stava attraversando con un familiare ed è stato colpito, per fortuna non in modo violento, da un’auto ma è caduto e ha battuto la testa. Accompagnato in ambulanza al Brotzu, è stato tenuto in osservazione ma alla fine sono state escluse conseguenze particolarmente gravi. Anche in questo caso i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Municipale.

Ha sorpassato un’auto perdendo il controllo del suo scooter, forse dopo aver urtato il cordolo laterale: è finito così contro l’aiuola centrale e su una vettura che per fortuna procedeva a bassa velocità. Un diciannovenne, nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in viale Poetto, ha riportato diverse ferite gravi: accompagnato d’urgenza al pronto soccorso del Brotzu a bordo di un’ambulanza del 118, è stato tenuto sotto stretta osservazione dai medici. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita anche se i traumi e le lesioni sono diverse. Per questo il personale dell’ospedale ha mantenuto ancora la prognosi riservata.

Ha sorpassato un’auto perdendo il controllo del suo scooter, forse dopo aver urtato il cordolo laterale: è finito così contro l’aiuola centrale e su una vettura che per fortuna procedeva a bassa velocità. Un diciannovenne, nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in viale Poetto, ha riportato diverse ferite gravi: accompagnato d’urgenza al pronto soccorso del Brotzu a bordo di un’ambulanza del 118, è stato tenuto sotto stretta osservazione dai medici. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita anche se i traumi e le lesioni sono diverse. Per questo il personale dell’ospedale ha mantenuto ancora la prognosi riservata.

I rilievi

I soccorsi da parte del 118 sono stati immediati: il conducente dell’auto coinvolta non ha riportato alcuna conseguenza, dunque i medici e il personale dell’ambulanza si sono occupati del ragazzo. Sul posto anche le pattuglie della Polizia Locale. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto successo e verificare le eventuali responsabilità. Ancora da accertare se lo scooter abbia urtato un’auto – o sia stato colpito da una vettura – oppure se il giovane abbia perso il controllo del proprio mezzo essendo finito sul cordolo laterale. Le gravi lesioni riportate sono state dovute al successivo impatto contro l’aiuola (e forse contro un palo della luce) e poi su una macchina. Ora tutte le attenzioni di parenti e conoscenti del diciannovenne sono rivolte al ragazzo, ricoverato al Brotzu, nella speranza che arrivino presto notizie positive.

Bimbo investito

E in mattinata ci sono stati momenti di grande paura in via Vidal per l’investimento di un bambino di quattro anni: stava attraversando con un familiare ed è stato colpito, per fortuna non in modo violento, da un’auto ma è caduto e ha battuto la testa. Accompagnato in ambulanza al Brotzu, è stato tenuto in osservazione ma alla fine sono state escluse conseguenze particolarmente gravi. Anche in questo caso i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Municipale.

Il sangue

Si è chiusa così una settimana tragica: quattro giorni fa, in viale Monastir, è morto Roberto Orlando, 28 anni carabiniere siciliano in servizio al Battaglione Sardegna. Viaggiava sulla sua moto quando un furgone, proveniente da via Ticca, gli ha tagliato la strada per raggiungere via dell’Agricoltura: nell’impatto il militare è morto praticamente sul colpo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata