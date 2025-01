Schianto in scooter: fratture per il 28enne ma è fuori pericolo 

Il 28enne di Monserrato, ferito nell’incidente di domenica sera in viale Sant’Avendrace, è fuori pericolo: ricoverato all’ospedale Brotzu nel reparto di ortopedia, ha riportato delle fratture agli arti inferiori e ne avrà per un mese. Per il resto gli esami e gli accertamenti del personale medico hanno escluso gravi lesioni. Il giovane, impegnato nelle consegne di pizze, se l’è vista davvero brutta e ha rischiato molto. Perché dopo l’impatto tra il suo scooter e un’auto, il ciclomotore è finito tra due fioriere in cemento e il 28enne ha fatto un volo di alcuni metri. Le sue condizioni inizialmente sono sembrate molto gravi, poi per fortuna i soccorritori hanno accertato che non era in pericolo di vita. Su quanto accaduto nel tratto di strada subito dopo la chiesa di Sant’Avendrace, andando verso viale Trieste, sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione la vettura, una Nissan Micra ha iniziato la manovra per svoltare a sinistra ed entrare in un parcheggio condominiale. Lo scooter, forse nel tentativo di sorpassare l’auto, è finito contro la parte anteriore sinistra, terminando la corsa dall’altra parte della strada, tra i due arredi in cemento. Immediate le cure al giovane in scooter da parte della conducente della Micra (una soccorritrice del 118 che aveva appena finito il suo turno e stava arrivando a casa) e di alcuni passanti che gli hanno sistemato delle coperte per evitare che prendesse freddo. Poi l’arrivo dell’ambulanza e il trasporto al Brotzu. La strada, nel tratto interessato dall’incidente, è rimasta chiusa per oltre un’ora durante i rilievi svolti dagli agenti della Polizia Locale. (m. v.)

