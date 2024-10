Schianto in scooter contro il guardrail  Un 63enne accompagnato al Brotzu: è grave 

Ha perso il controllo del suo scooter finendo contro il guardrail centrale: un 63enne di Selargius ha riportato diverse ferite e traumi gravi ed è stato accompagnato d’urgenza all’ospedale Brotzu dal personale del 118. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione

L’incidente è avvenuto ieri sera verso le 18 nel tratto della strada statale 554 tra gli svincoli per la statale 130 e la 131, in direzione Quartu. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, il 63enne avrebbe fatto tutto da solo. Non è riuscito a controllare lo scooter (le cause devono essere chiarite) ed è caduto finendo contro lo spartitraffico centrale. Immediate le richieste di soccorso al 118. Il personale medico è arrivato con un’ambulanza, disponendo subito il trasporto al Brotzu. L’uomo ha riportato diverse ferite e traumi alla testa, al viso, a un braccio e a una gamba. Gli è stato assegnato un codice rosso ma dai primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita.

Il traffico

Inevitabili i disagi al traffico con una parte della strada occupata dagli agenti della Municipale impegnati nei rilievi. Inoltre è stato necessario l’intervento del personale dell’Anas per liberare l’asfalto dai pezzi della moto gravemente danneggiata. (m. v.)

