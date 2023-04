Schianto in moto, muore ex carabiniere 

Ancora sangue sulla litoranea per Villasimius. Nello scontro tra uno scooter e un’auto, avvenuto ieri pomeriggio a Margine Rosso, ha perso la vita un appuntato dei carabinieri in pensione, Paolo Giufarelli, 56 anni. L’uomo viaggiava in sella alla sua Yamaha TMax quando per cause ancora in fase di accertamento è finito contro l'auto che lo precedeva. L’urto è stato fatale con l’ex militare che dopo essere volato per alcuni metri è ricaduto pesantemente sull’asfalto morendo subito dopo.

Soccorsi inutili

Una tragedia agghiacciante avvenuta davanti ad altri automobilisti che hanno in tutti i modi tentato di rianimare l’ex carabiniere. L’allarme è stato immediato con l’arrivo di due ambulanze del 118, di una pattuglia della stradale di Muravera, dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu e della polizia locale. Inutili tutti i tentavi di soccorso. Paolo Giufarelli, 56 anni, ha riportato ferite in varie parti del corpo ma a ucciderlo sarebbe stato il colpo subito alla testa. Grande lo sgomento e il cordoglio in città e negli ambienti dell’Arma. Il riconoscimento ufficiale è avvenuto qualche ora dopo grazie alla collaborazione di un familiare, visto che la vittima non aveva con sé i documenti. Sulla vicenda a tarda sera la Polstrada ha inviato un rapporto alla procura della Repubblica di Cagliari che ha aperto immediatamente un’inchiesta per omicidio colposo.

Si tratta dell’ennesimo incidente su una strada estremamente pericolosa e trafficatissima con diversi incidenti purtroppo anche mortali che si sono verificati negli ultimi dieci anni. Sulla dinamica di questa tragedia viene mantenuto uno stretto riserbo. Si cerca ovviamente di risalire anche alle eventuali responsabilità. In serata, su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Quartu.

La ricostruzione