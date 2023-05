Schianto in moto, muore carabiniere 

Non smette di piangere. Si asciuga gli occhi e volge lo sguardo dall’altra parte. L’uomo, 51 anni, è accanto al suo furgone rosso: verso le 18,15 uscendo da via Ticca con il suo mezzo, e attraversando viale Monastir – come emerso dalla prima ricostruzione della Polizia Locale – dove c’è la doppia striscia continua, avrebbe provocato lo schianto in cui è morto Roberto Orlando, 28 anni di Palermo, carabiniere in servizio al Battaglione Sardegna. Il militare, che viveva a Dolianova, sulla sua moto non è riuscito a evitare l'impatto. I soccorsi purtroppo non sono serviti a nulla. Un amico, anche lui in moto, lo seguiva a una decina di metri: ha schivato il furgone, salvandosi, ma non potendo far nulla per il compagno di uscite sulle due ruote.

Troppi pericoli

Un lenzuolo bianco testimonia l’ennesima tragica morte in un tratto di strada definito da tutti pericolosissimo per i comportamenti di chi è alla guida di auto, camion e moto. Nonostante la doppia striscia continua, le svolte non consentite sono all’ordine del giorno. «Proprio poche ore prima», racconta un commerciante, «c’era la Polizia Stradale. Hanno messo numerose multe per le infrazioni compiute». Proprio come quella commessa, secondo la prima ricostruzione degli agenti della Municipale, dal conducente di un furgone rosso. Il commerciante 48enne, in compagnia dell’anziana madre (dopo l’incidente, soccorsa dal 118 perché sotto choc), da via Ticca taglia la strada dirigendosi in via dell’Agricoltura. Proprio in quel momento arriva la potente moto di Orlando, proveniente da Sestu. Nonostante la velocità non molto sostenuta, il giovane non riesce a evitare l’impatto sulla parte posteriore del furgone. Finisce a terra mentre la moto scivola via di un’altra decina di metri.

Le telefonate

Il primo a fermarsi è l’amico del motociclista. Schiva il mezzo, lascia la sua moto e chiama subito il 118 così come fanno anche altri testimoni, soprattutto automobilisti e camionisti presenti nel tratto di strada particolarmente trafficato a quell’ora. Capisce che la situazione è disperata. Il personale medico fa il possibile, cercando di rianimare il 28enne ma purtroppo non c’è niente da fare. Intanto arrivano anche le pattuglie della Polizia Locale e quelle dei Carabinieri appena si sa che la vittima è un militare.