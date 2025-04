Schianto in moto, muore a 32 anni 

Tragedia ieri pomeriggio sulla statale 387, in territorio di Selargius: Giacomo Zucca, 32 anni, cagliaritano che da tempo viveva a Dolianova, è rimasto ucciso dopo essersi schiantato con la sua moto Yamaha contro una Fiat Punto bianca che si era appena immessa da una stradina di campagna.

Ferito anche l’amico Carlo Murgia, 31enne residente a Dolianova, che viaggiava seduto dietro di lui sulla potente due ruote, ricoverato all’ospedale Brotzu in osservazione: per fortuna, non corre pericolo di vita. Illeso anche se sotto choc il conducente 81enne dell’auto.

Il dramma

Terribile la scena che si è presentata ai primi soccorritori. L’allarme è stato immediato ma si è capito subito che per Giacomo Zucca – che lavorava per il gruppo Pan e giocava a calcio nell’Accademia Dolianova – non c’era nulla da fare. Quando sono arrivate le due ambulanze medicalizzate del 118 il dramma era già consumato. Inutili sono stati i tentativi di rianimare il motociclista.

Sul posto, alcune squadre della Polizia locale di Selargius guidate dal comandante, il colonnello Marco Cantori, che hanno effettuato i rilievi di legge e interrogato i testimoni dell’incidente. Si cerca di ricostruire l’accaduto nei particolari e verificare le eventuali responsabilità. Sono arrivati anche familiari e amici dei due centauri. Comprensibile la commozione, mentre il traffico andava in tilt nelle due direzioni di marcia con deviazioni in alcune strade laterali.

Lo scontro

L’incidente è avvenuto al chilometro 9 della Statale attorno alle 16. La moto era diretta a Dolianova. Una situazione che appariva tranquilla. Improvvisa, la tragedia: secondo la prima ricostruzione da parte della Polizia locale di Selargius, proprio mentre arrivava la Yamaha condotta da Giacomo Zucca e con Carlo Murgia seduto dietro, da una stradina laterale sarebbe uscita la Fiat Punto. Lo scontro sarebbe stato inevitabile, violentissimo con i due motociclisti finiti a terra e con la moto che si è bloccata quasi al centro della carreggiata: Zucca è caduto finendo sul guard rail e battendo violentemente la testa. Un colpo terribile che purtroppo non gli ha dato scampo.

I soccorsi

L’allarme è stato immediato con tantissimi automobilisti sotto choc di fronte alla terribile scena. Decine le telefonate al 118, alla Polizia locale di Selargius, ai carabinieri di Quartu. Le ambulanze sono arrivate a tutta velocità, nel tentativo di bruciare i tempi. Tutto è stato inutile. Per Giacomo Zucca non c’è stato nulla da fare. Il magistrato ha disposto in serata la rimozione della salma affidata alla famiglia per i funerali. Diverse le persone interrogate dal colonnello Cantori per ricostruire tutto nei particolari. In serata è partito il primo rapporto alla Procura.

