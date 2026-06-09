Schianto in moto, muore a 24 anni 

Pochi centimetri, al massimo mezzo metro, e non sarebbe successo nulla. Al massimo sarebbe finita con un enorme spavento. Una distanza minima che avrebbe potuto cambiare il destino di un ragazzo di 24 anni e risparmiare a Nuoro l’ennesimo lutto sulle strade. Invece, nel tardo pomeriggio di ieri, in viale Murichessa, nel rettilineo di Su Pinu che collega Città Giardino a Badu ’e Carros, si è consumata una tragedia che ha spezzato una giovane vita e lasciato sotto shock l’intera città. A perdere la vita Luigi Canna, motociclista nuorese di 24 anni. Il giovane viaggiava in sella a una Honda Hornet 750 quando si è scontrato violentemente con una Seat. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia municipale, l’automobilista, che viaggiava verso Città Giardino, stava svoltando in via Solinas proprio a Su Pinu, quando è avvenuto il drammatico impatto.

Impatto devastante

La motocicletta viaggiava in senso opposto, si è trovata la carreggiata occupata dall’auto e l’ha centrata nella parte posteriore destra con una forza impressionante. Un urto tanto violento che ha avuto la forza di far ruotare la Seat di circa 180 gradi sulla carreggiata e mandarla in cunetta. La ruota posteriore destra dell’auto è stata strappata dal piantone. Alcuni resti dei mezzi sono stati scaraventati a distanza, fino a colpire il parabrezza di una Bmw che seguiva la Seat al momento dello schianto. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Il motociclista è stato proiettato ad almeno venti metri dall’impatto iniziale. Le condizioni del centauro sono apparse subito gravissime. I soccorritori del 118 hanno praticato le manovre di rianimazione per mezz’ora, senza mai interrompere il tentativo di strapparlo alla morte. Successivamente il giovane è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco.

Tentativi vani

Per quasi due ore si è continuato a sperare. Ma le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. Poco prima delle 21 i medici hanno dovuto constatare il decesso del ventiquattrenne. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, mentre gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica della tragedia e accertare eventuali responsabilità. La strada è rimasta chiusa a lungo. La notizia della morte di Luigi Canna si è diffusa rapidamente in città, suscitando dolore e commozione. Ancora una volta il rettilineo di Su Pinu diventa scenario di un dramma. Il 6 gennaio 2023 un altro giovane motociclista nuorese di 22 anni, Mohamed Attahir, perse la vita schiantandosi contro il muretto di una rotatoria ad un centinaio di metri dal luogo della tragedia di ieri.

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