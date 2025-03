Schianto in moto, muore a 19 anni 

Doveva essere il giorno di festa col “Carnevale sestese” atteso da giorni: è stata invece una domenica drammatica, con un ragazzo di 19 anni, Yuri Loi, di Sestu, morto in uno spaventoso incidente nella via Cagliari, alla periferia del suo paese. Per oltre mezz’ora i sanitari hanno cercato di salvargli la vita con ripetuti massaggi cardiaci. Tutto inutile, il ragazzo non ha mai dato segnali di ripresa. Alla fine, i soccorritori di sono dovuti arrendere, fra lo sconforto loro e di chi si era precipitato in strada non appena la notizia dell’incidente si era sparsa a Sestu.

Il precedente

Era da poco trascorso mezzogiorno: sono arrivati anche i familiari della vittima, devastati dal dolore. Dieci anni fa, sempre di domenica, nella stessa strada aveva perso la vita una cugina di Yuri, Noemi Argiolas, 24 anni, lasciando un compagno e un bambino di tre anni. In prossimità di una curva, la giovane donna era finita fuori strada con la sua auto, volata contro un pilastro di cemento. Per lei, come per Yuri, non c’era stato nulla da fare. Un destino davvero crudele. A Sestu fu una giornata di tristezza e di lutto. Come ieri, per la morte di questo ragazzo conosciuto e stimato da tutti.

Ieri mattina Yuri Loi percorreva la via Cagliari alla guida della sua moto da enduro, una Crm. Più avanti, una Fiat Grande Punto: all’uscita dal paese, la stessa auto avrebbe iniziato la manovra per immettersi su una strada laterale, sulla sinistra. Proprio in questa fase, la moto da cross, pare in fase di sorpasso, avrebbe “toccato” l’auto; il ragazzo è volato insieme alla propria moto per decine di metri.

Le indagini

Yuri Loi è finito pesantemente a terra, restando esanime, oltre la moto. Questa potrebbe essere la dinamica dell’accaduto: accertamenti tutti da ufficializzare con i rilievi di legge che saranno comunque ultimati oggi, con un nuovo sopralluogo degli agenti della Polizia locale di Sestu che, coordinati dal comandante, Giorgio Desogus, hanno effettuato durante tutto il pomeriggio i primi rilievi tecnici sul posto. Oggi stesso l’ufficiale, chiuse le indagini anche con la perizia dei mezzi coinvolti, dovrebbe girare il primo rapporto al sostituto procuratore della Repubblica Andrea Vacca, che già ieri ha comunque disposto l’immediata restituzione della salma alla famiglia. Sulle responsabilità, nessuna indiscrezione da parte della Polizia locale che ha finora mantenuto uno stretto, comprensibile, riserbo.

Di sicuro, è stato un incidente terribile, con un impatto violentissimo. Avvenuto in una zona di periferia: probabilmente il ragazzo era diretto verso l’uscita del paese quando si è scontrato con la Grande Punto.

Attimi drammatici

Dopo l’urto, il ragazzo è stato sbalzato dalla sua moto. Immediato l’allarme con l’arrivo di due ambulanze del 118, oltre ai mezzi della Polizia locale e dei Vigili del fuoco. Sono stati attimi concitati, drammatici: le condizioni del giovane centauro sono apparse subito disperate con i sanitari che hanno cercato di salvare il ferito, praticandogli il massaggio cardiaco. Il ferito non avrebbe mai ripreso conoscenza: la morte arrivata verso le 13, ha lasciato tutti nello sconforto. Sul posto sono arrivati anche i familiari di Yuri Loi. Momenti di infinita tristezza quando le ambulanze sono andate via senza il giovane. Più tardi il recupero della salma e della moto.

