Schianto in moto, morto il macellaio 

È morto ieri alle sei nel reparto Rianimazione del Brotzu, dove era arrivato la sera prima dopo un incidente in moto a Is Pontis Paris, in via Marconi. Maurizio Muscas, 62 anni, era stato ricoverato in coma per le gravissime ferite riportate al capo e in altre parti del corpo.

I tentativi dei medici

Per tutta la notte i sanitari hanno tentato il miracolo ma non c’è stato nulla da fare. Già quando in strada sabato sera sono scattati i soccorsi, la situazione era apparsa drammatica ai sanitari del 118. All’alba la fine di ogni speranza. Maurizio Muscas lascia la moglie, tre figlie e tantissimi amici. E lascia sgomenti i suoi amici quartesi, la città dove risiedeva, e i colleghi del mercato di San Benedetto, dove da decenni gestiva una rivendita di carni.

Il ricordo dei colleghi

Maurizio Loi, è uno di loro, ma era anche un parente della vittima. «Ci siamo salutati sabato prima delle 15. Mi aveva ringraziato per avergli mandato un cliente. Era una persona buona, gentile, straordinaria. Non ho mai visto il suo box chiuso per ferie. Gentile con i clienti, un macellaio straordinariamente bravo nel suo mestiere. Lo ricorderemo tutti con grande affetto».