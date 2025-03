Schianto in moto durante il corso di enduro 

Un incidente sullo sterrato col coinvolgimento di due ex super campioni di enduro e oggi istruttori federali: Maurizio Sanna 65 anni e Giovanni Sala, 62 anni di Bergamo, sono entrati in collisione con le loro moto in un punto cieco del tracciato dove stavano tenendo una lezione a diversi appassionati di enduro. I due sono finiti a terra, subito soccorsi e trasferiti in ospedale, uno con l’elisoccorso; l’altro con l’ambulanza. Hanno riportato fratture al femore e altre contusioni. Sala è stato anche operato al Brotzu. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi.

L’incidente è accaduto nella mattinata in un’area di Bellavista, oltre il quartiere di Sant’Isidoro. Le lezioni di enduro erano iniziate già da diversi minuti con uno dei campioni in pista. Poi l’impatto con la moto del collega proprio in un punto cieco del tracciato. Sul posto la polizia locale di Sinnasi. ( r. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA