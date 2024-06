Schianto in moto contro un camper, muore un giovane 

Era orgogliosissimo di quel regalo ricevuto solo un giorno prima. Aveva faticato tanto e altrettanto insistito con i suoi genitori. E da pochissimi giorni aveva anche conseguito la patente A, che gli consentiva di condurre la moto, un Benelli 125, a soli 17 anni. Un mezzo che lo rendeva autonomo per andare al mare con gli amici o in giro. Ma la sua voglia di libertà, quella sua immensa gioia si è spenta ieri pomeriggio, in un banalissimo incidente stradale, a Capo Comino sulla statale 125. Francesco Pau, figlio dell’ex sindaco di Siniscola, Lorenzo Pau, ha invaso la corsia opposta mentre affortava una curva. Forse un errore di valutazione della traiettoria. Ha urtato contro un camper condotto da turisti. Il giovane è morto sul colpo. È morto in sella a quella moto che aveva tanto desiderato. Una tragedia immensa per i genitori, che si sono precipitati sul luogo dell’incidente e disperati hanno vegliato a lungo a pochi metri dall’asfalto il corpo senza vita del loro figlio.

Lutto cittadino

Una tragedia che è piombata come un macigno su tutta la comunità siniscolese, dove il padre del ragazzo, ex sindaco della cittadina e candidato alla scorse regionali, impiegato ’Inps, è ben voluto da tutti. Come il figlio, amante anche dell’equitazione, e che ieri aveva deciso di percorrere l’Orientale con la sua nuova moto. Appena appresa la notizia, l’attuale primo cittadino di Siniscola Gianluigi Farris, impegnato a Cagliari in un vertice per l’emergenza siccità, è voluto tornare in paese e ha proclamato per il giorno dei funerali il lutto cittadino. Un segno di vicinanza e cordoglio della comunità alla famiglia.

L’incidente

Gli ultimi istanti di vita di Lorenzo sono impressi in una Dash Cam. Una telecamera posta nella parte anteriore del camper su cui il ragazzo ha sbattuto prima di rovinare a terra. Erano circa le 16.30 quando Pau che viaggiava in direzione di Siniscola, all’altezza delle curve di “Pigozzi” nella strada che da Capo Comino porta alla frazione marina di Santa Lucia, ha affrontato una curva sulla destra. Secondo le prime testimonianze l’andatura era normalissima, insomma il ragazzo non correva.

Qualcosa però è andato storto. Forse l’inesperienza lo ha tradito, forse una distrazione in un punto panoramico che guarda verso il mare blu della costa orientale lo ha distratto. Sta di fatto che all’uscita della curva, il minorenne ha perso il controllo del mezzo a due ruote, invadendo l’altra corsia proprio nell’attimo in cui transitava dal lato opposto un camper di turisti.

Attimo fatale

Una tragica fatalità. Un attimo. Il ragazzo non ha colpito il camper che viaggiava nella corsia opposta nella parte anteriore, ma sulla fiancata sinistra, rimbalzando col motociclo verso destra. Il suo corpo è stato disarcionato dalla sella della sua moto e cadendo rovinosamente a terra avrebbe, secondo una prima ricostruzione, sbattuto con la testa dall’altra parte della strada contro il muretto della cunetta. Un colpo fatale. La moto nuova fiammante invece, ha proseguito la sua corsa fermandosi a terra poco più in là, ad una ventina di metri dal camper. Immediati i soccorsi, ma per il giovane Francesco non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Siniscola, l’ambulanza medicalizzata del 118, l’elisoccorso e gli agenti della Polstrada di Siniscola insieme alle squadre Anas per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Sull’Orientale sarda è stato chiuso il traffico per consentire i soccorsi e i rilievi, e si sono formate lunghe code di auto.

