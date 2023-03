Schianto in moto, 62enne in coma 

L’incidente si è verificata sulla corsia che da Cagliari porta a Quartu Sant’Elena: Muscas era diretto in città. Improvvisamente come detto, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. L’uomo è caduto pesantemente sull’asfalto. Sono stati attimi di comprensibile paura con alcuni automobilisti che si sono fermati cercando di soccorrere il ferito e sollecitando l’intervento del 118. L’unità medicalizzata è arrivata poco dopo col motociclista soccorso sul posto. Quindi il trasferimento in ambulanza all’ospedale, con assegnato un codice rosso. Al Brotzu il ricovero in prognosi riservata.

Ha perso il controllo della moto finendo pesantemente sull’asfalto dopo il volo sul guardrail. Drammatico incidente ieri sera a Is Pontis Paris, in via Marconi a Quartu: il conducente del mezzo, Maurizio Muscas, 62 anni di Quartu, macellaio al mercato cagliaritano di San Benedetto, è stato accompagnato d’urgenza in ospedale in codice rosso. I medici del Brotzu lo hanno sottoposto ai primi esami, mantenendo la prognosi riservata: le sue condizioni sono critiche per i diversi traumi riportati. È in coma.

Ha perso il controllo della moto finendo pesantemente sull’asfalto dopo il volo sul guardrail. Drammatico incidente ieri sera a Is Pontis Paris, in via Marconi a Quartu: il conducente del mezzo, Maurizio Muscas, 62 anni di Quartu, macellaio al mercato cagliaritano di San Benedetto, è stato accompagnato d’urgenza in ospedale in codice rosso. I medici del Brotzu lo hanno sottoposto ai primi esami, mantenendo la prognosi riservata: le sue condizioni sono critiche per i diversi traumi riportati. È in coma.

Le cause

I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Quartu hanno effettuato i rilievi di legge, assieme agli agenti di una pattuglia della Polizia locale di Cagliari. I militari stanno cercando ora di risalire alle cause dell’incidente e ad eventuali responsabilità. Ma secondo gli accertamenti finora effettuati, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo. La moto, una Suzuki, è diventata improvvisamente incontrollabile, fino allo schianto contro lo spartitraffico. Si cercano eventuali testimoni.

Il 118

L’incidente si è verificata sulla corsia che da Cagliari porta a Quartu Sant’Elena: Muscas era diretto in città. Improvvisamente come detto, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. L’uomo è caduto pesantemente sull’asfalto. Sono stati attimi di comprensibile paura con alcuni automobilisti che si sono fermati cercando di soccorrere il ferito e sollecitando l’intervento del 118. L’unità medicalizzata è arrivata poco dopo col motociclista soccorso sul posto. Quindi il trasferimento in ambulanza all’ospedale, con assegnato un codice rosso. Al Brotzu il ricovero in prognosi riservata.

Rallentamenti

L’incidente è avvenuto in territorio di Quartu. Sono subito arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per aiutare i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di via Milano che, coordinati da tenente Ignazio Cabras e dal luogotenente Francesco Cantarelli, hanno effettuato i rilievi di legge. Un lavoro lungo con qualche inevitabile problema per il traffico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata