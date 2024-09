Schianto in galleria, due feriti gravi 

Due motociclisti portati in ospedale in codice rosso, uno con l’elisoccorso, e strada chiusa per oltre tre ore. È il bilancio, che poteva essere peggiore, dell’ennesimo incidente accaduto ieri mattina attorno alle 11 dentro la galleria sulla 125 Var, al chilometro 1,2, in territorio quartese. Pesantissimi i disagi al traffico che l’Anas ha deviato sulla litoranea per Quartu e Villasimius. I feriti sono due turisti, marito e moglie, lombardi: non sono in pericolo di vita. Lei, 60 anni, è al Brotzu in attesa di alcuni interventi necessari dopo i traumi subiti. Lui, 61 anni, al Policlinico per una serie di accertamenti. Appena due giorni fa, altre tre persone sono rimaste ferite sulla stessa strada, all’altezza di Solanas nello scontro fra due auto.

Lo schianto

Il nuovo incidente nella galleria “Murtineddu”. Tre i mezzi coinvolti: la moto su cui viaggiava la coppia di turisti, un autocarro e una utilitaria. Secondo i primi accertamenti, a scontrarsi frontalmente sono stati l’autocarro e la moto, poi è arrivata l’auto che non è riuscita ad evitare gli altri mezzi. L’uomo che conduceva la moto è stata accompagnato con un’ambulanza del 118 al Policlinico di Monserrato, per la moglie invece – apparsa più grave – si è reso necessario il trasporto al Brotzu in elicottero. Al momento dell’incidente il traffico sull’Orientale sarda era particolarmente intenso. Improvviso lo scontro fra la moto e l’autocarro che secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato provocato da una invasione di corsia.

I soccorsi

Sono seguiti momenti di paura con la mobilitazione dell’elisoccorso e di alcune ambulanze. Sul posto anche la Polstrada di Muravera per i rilievi e gli operai dell’Anas che hanno subito deviato il traffico sulla provinciale 17. Pesanti i disagi per gli automobilisti diretti a Cagliari o verso Muravera. I turisti lombardi come detto non corrono pericolo di vita. Lievi invece le ferite riportate dal conducente dell’autocarro. La strada è stata riaperta verso le 14.

