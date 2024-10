Schianto in curva, distrutta una famiglia 

PALERMO. Sabato di sangue sulle strade di tutta Italia: dodici in tutto le vittime, tra cui quattro motociclisti, oltre a tre bimbi in gravissime condizioni. L'incidente più grave nel Palermitano, dove marito e moglie di origine tunisina sono morti, mentre i loro tre bambini sono ricoverati in ospedale in condizioni disperate.

La famiglia era partita da Ribera, nell’Agrigentino, per raggiungere il porto di Palermo dove la mamma e i figli dovevano imbarcarsi per la Tunisia. Ad attenderli al porto c'era la nonna. L'auto con la famiglia si è scontrata con la Toyota Raw di un palermitano, Riccardo Pardi, 53 anni, diretto alla sua azienda di api a Partinico. Nel curvone tra Altofonte e Giacalone, sulla Palermo-Sciacca, i due mezzi, per cause da accertare, si sono scontrati. L' impatto è stato violentissimo. Pardi è morto sul colpo, e così Walid Moussa (42 anni) e la moglie Zina Koski (44). I vigili del fuoco hanno dovuto usare la fiamma ossidrica per liberare i corpi delle due vittime e dei loro tre figli di 4, 6 e 8 anni.

