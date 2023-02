Schianto in autostrada Muore anziana che guidava contromano sulla A34  

Gorizia . Una donna morta e quattro feriti gravi. È il bilancio dell'incidente frontale accaduto ieri mattina lungo l'autostrada A34. Erano le 11,26 quando il centro operativo della polizia stradale di Udine ha lanciato l'allarme per la presenza di un’auto in contromano lungo il tratto tra Gradisca d'Isonzo e Villesse, in provincia di Gorizia. A notare l'auto, guidata da una 79enne, sono stati gli agenti della sala operativa che scrutano le telecamere di videosorveglianza.

Terribile carambola

Ma non c'è stato nemmeno il tempo di tentare un inseguimento che è giunta la chiamata di emergenza al 112: a un chilometro di distanza l'utilitaria si era scontrata frontalmente con un veicolo di grossa cilindrata che stava procedendo regolarmente in corsia di sorpasso. Nella carambola miracolosamente non sono stati coinvolti altri mezzi. Lo scontro è stato tremendo anche perché non è stato preceduto da alcuna frenata: la donna che aveva invertito la rotta, alla guida dell'utilitaria, è deceduta all'istante: è una 79enne che abitava in zona. Aveva trascorso la mattinata presumibilmente nel grande centro commerciale da cui si era correttamente immessa in A34 diretta verso il casello. Poi, però, accortasi di aver sbagliato direzione, ha cercato di tornare indietro ma lo ha fatto percorrendo l'autostrada contromano. Sul sedile del passeggero c'era una donna di 50 anni, anch'ella della stessa zona della vittima, Tapogliano, che è stata portata a Udine in elicottero in prognosi riservata.

Codice rosso

Nell'altra auto, due delle tre persone - cittadini serbi - sono state trasportate in codice rosso (ma non sarebbero in pericolo di vita), in ambulanza, negli ospedali di Udine e Trieste. In quest'ultimo è stato trasferito anche il quarto ferito, il meno grave: un ragazzo di 16 anni, anch'egli cittadino serbo. I vigili del fuoco di Gorizia hanno lavorato per ore prima per liberare le persone incastrate nell'abitacolo e per permettere ai sanitari di intervenire e, quindi, per bonificare la carreggiata. Il traffico ha subito qualche rallentamento, visto che l'urto è avvenuto in corrispondenza del cavalcavia che consente l'ingresso ai centri commerciali.