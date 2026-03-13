Schianto in auto, muore Mister Universo 

Con la sua Alfa Romeo 147 si è schiantato contro lo spigolo dello svincolo che conduce nella zona industriale di Tossilo, mentre percorreva il tratto della statale 131, tra Birori e Borore. Per l'ex Mister Universo e Mister Italia, ex campione italiano ed europeo di body building, Gianstefano Fara, di 55 anni, di Bortigali, quello schianto è stato fatale. L'uomo, infatti, è morto subito dopo e a nulla sono serviti i soccorsi degli operatori del 118. Anche l'elisoccorso, arrivato sul posto della tragedia pochi minuti dopo, è dovuto ripartire subito dopo. Vuoto. L'impatto è stato violento, tanto da richiedere l'intervento della squadra 7A del distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer per liberare l'uomo dal groviglio di lamiere.

La disgrazia

L'incidente si è verificato poco prima delle 13 di ieri. A bordo della sua Alfa 147, Gianstefano Fara era partito nella tarda mattinata da Bortigali, suo paese di origine. L'uomo ha percorso quel tratto di strada, tra i più attrezzati della 131, probabilmente a velocità sostenuta. Forse a causa di un malore, o un guasto meccanico, o anche una distrazione, l'uomo ha perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi nel guard-rail angolare, che divide l'ingresso per l'area industriale di Tossilo e la statale 131. Saranno gli agenti della stradale a stabilire le cause ed eventuali responsabilità. La carreggiata si è riempita di detriti e la pattuglia della polizia stradale, ha subito bloccato il traffico in direzione Cagliari, con gli operai dell'Anas che hanno lavorato ore per liberare la carreggiata dai detriti e deviando il traffico nell'area industriale di Tossilo per circa 100 metri. Quando Gianstefano Fara è stato estratto dall'abitacolo, diventato un groviglio di lamiere, i soccorritori ne hanno constatato subito il decesso.

Uomo di sport

Finisce qui la corsa di un uomo che ha dedicato una vita allo sport. La sua tragica scomparsa ha destato grande cordoglio a Bortigali, dove era stimato e conosciuto. Ha scosso anche l'intero territorio, dove lo piangono tanti amici e amiche. Fino a poco tempo fa operava come istruttore in una palestra del paese, frequentatissima. Ultimamente Gianstefano Fara lavorava per conto di una società di promozione pubblicitaria. Due anni fa, nello stesso punto dove si è schiantato, aveva distrutto l'auto della madre. «Non era più quel ragazzone tutto sport e salute - dice il sindaco di Bortigali, Francesco Caggiari - negli ultimi anni si era allontanato dall'attività sportiva. La sua tragica scomparsa ci addolora».

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