Schianto in auto, la donna resta grave 

Le condizioni di Marcella Bandini sono sempre molto gravi ma stazionarie. La 69enne ferita nell’incidente avvenuto venerdì pomeriggio all’incrocio tra via Corsica e via Curie è ricoverata nel reparto di rianimazione del Brotzu: i medici mantengono la prognosi riservata. Una situazione critica: le lesioni riportate nello scontro tra la sua Smart e una Yaris sono ritenute serie. Per questo la donna è sempre tenuta sotto stretta osservazione.

Marcella Bandini era alla guida della sua auto. Per cause da accertare, la Smart si è scontrata con una Yaris. L’impatto è stato tremendo. La 69enne è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e portata d’urgenza in ospedale: aveva perso conoscenza. Ferite non gravi per l’altra conducente, accompagnata in ambulanza al Policlinico di Monserrato.

La ricostruzione di quanto accaduto è affidata agli agenti della Polizia Locale, intervenuti per svolgere i rilievi. Dovranno accertare anche le responsabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza le auto danneggiate. (m. v.)

