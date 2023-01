Schianto in auto, grave un diciannovenne  

La Smart sbanda, finisce contro il guardrail più volte, terminando la sua corsa poco dopo lo svincolo per la rotatoria di via Cadello. I due giovani a bordo vengono sballottati nell’abitacolo, uno vola all’esterno rimanendo immobile sull’asfalto. Poco dopo le 5.30 di ieri sull’Asse mediano si consuma un terribile incidente. Nicola Colombu, 19 anni, viene soccorso dal 118 e accompagnato d’urgenza in ospedale al Brotzu così come il suo amico, coetaneo, Simone Picci. A entrambi viene assegnato un codice rosso, vista la gravità delle lesioni riportate. Ma è Colombu a preoccupare molto i medici: dopo gli accertamenti viene trasferito in Rianimazione con prognosi riservata per un brutto trauma cranico. Non è fuori pericolo. Picci, portato poi nel reparto di Neurochirurgia, se la caverà con trenta giorni di cure.

La ricostruzione

Quanto accaduto prima dell’alba di ieri deve essere ora chiarito dalle indagini avviate dagli agenti della Polizia Stradale. Nel tratto dove è avvenuto l’incidente, nessun segno particolare. E non c’è nessun elemento che faccia pensare al coinvolgimento di un altro mezzo anche se su questo verranno svolti ulteriori accertamenti. Da una prima ricostruzione fatta dai poliziotti della Stradale, coordinati dalla dirigente Catia Paganelli, l’auto diretta verso Sestu, all’altezza dell’uscita per via Cadello e via Santa Maria Chiara, avrebbe affrontato la curva prima dello svincolo ad alta velocità: il conducente – chi fosse alla guida deve essere ancora chiarito – a quel punto ha perso definitivamente il controllo della vettura andata a finire contro il guardrail. L’impatto è stato molto violento e la Smart ha riportato danni ingenti. Per diverse ore il tratto di strada è rimasto chiuso per consentire agli agenti di concludere i rilievi e poi per recuperare la vettura. Sono state inoltre ascoltate le persone arrivate subito dopo lo schianto.

L’apprensione

Ora le attenzioni principali sono rivolte alle condizioni di salute dei due giovani, soprattutto di Colombu. I soccorritori del 118, arrivati con due ambulanza, hanno portato entrambi in ospedale con un codice rosso. Alla fine Picci ha riportato ferite per fortuna non gravissime. Familiari e amici dei due ragazzi di Is Mirrionis attendono ora, con ansia, notizie positive dall’ospedale Brotzu. In quel punto dell’asse mediano, in passato, ci sono stati numerosi incidenti, anche molto gravi e purtroppo mortali, segno che in molti affrontano la curva a velocità sostenuta.