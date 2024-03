Schianto in auto: ferita una donna 

La perdita di controllo subito dopo lo svincolo per Pirri e lo schianto contro il guardrail, all’inizio del cavalcavia sopra la rotonda di via Cadello, dell’Asse mediano: grave incidente ieri notte, attorno alle 23, con una donna accompagnata dal 118 in ospedale con assegnato un codice rosso visti i traumi riportati.

Sul posto, oltre ai soccorritori intervenuti con due ambulanza, una di base e una medicalizzata, anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo danneggiato, e gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

E attorno alle 19,30 Municipale, vigili del fuoco e 118 erano intervenuti in via Cornalias, a Is Mirrionis, per uno scontro tra tre auto. I quattro occupanti dei veicoli coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario: solo uno alla fine è stato accompagnato in ospedale, in codice giallo.

