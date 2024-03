Schianto  in 131, ferita una donna  

Ha perso il controllo dell’auto durante un sorpasso ed è andata a finire violentemente contro la barriera spartitraffico. L’incidente è accaduto ieri mattina, intorno alle 8.30, sulla Statale 131, poco dopo lo svincolo di Marrubiu. Alla guida della Peugeot, una donna che ha riportato alcune ferite ed è stata trasportata al Pronto soccorso del San Martino per gli accertamenti. Non è chiaro per quale motivo l’auto abbia sbandato, ma nel violentissimo impatto la parte anteriore della vettura si è letteralmente accartocciata. A prestare i primi soccorsi e allertare il 118 sono stati alcuni automobilisti che transitavano nella stessa direzione e hanno assistito alla scena: senza pensarci due volte hanno estratto dal cofano l’estintore portatile e spento sul nascere un principio di incendio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi. Il traffico in direzione Cagliari ha subito rallentamenti, fino a quando il mezzo è stato portato via dal carro attrezzi. ( m.g. )

