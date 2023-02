Schianto frontale, grave uno dei conducenti  

L’incidente si è verificato in un momento in cui il traffico era abbastanza scorrevole. Improvvisamente i due mezzi che viaggiavano sulle corsie opposte si sono ritrovati uno davanti all’altro senza riuscire ad evitarsi. L’impatto è stato violentissimo. Sono stati gli altri automobilisti a lanciare l’allarme e chiedere l’intervento dei soccorritori. Uno dei conducenti è rimasto illeso. L’altro è rimasto incastrato fra le lamiere riportando diverse fratture e ferite.

Durante l’intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, la strada è stata chiusa al traffico, poi riaperta a senso di marcia alternato, con pesanti disagi per gli automobilisti e lunghe code. Il flusso di auto ha ripreso a scorrere regolarmente solo dopo la rimozione dei mezzi e dopo la messa in sicurezza della strada.

Scontro frontale, ieri mattina poco prima delle 11 in viale Colombo, all’uscita sul Lungomare Poetto, a pochi metri dalla rotatoria della Bussola. Il conducente di una delle due auto coinvolte nell’incidente è stato estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco per poi essere trasportato al pronto soccorso del Brotzu in codice rosso su un’ambulanza del 118. L’urto fra i due mezzi è stato violentissimo, probabilmente provocato da una invasione di corsia. I Vigili urbani di Quartu sono rimasti sul posto per alcune ore per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.

Scontro frontale, ieri mattina poco prima delle 11 in viale Colombo, all’uscita sul Lungomare Poetto, a pochi metri dalla rotatoria della Bussola. Il conducente di una delle due auto coinvolte nell’incidente è stato estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco per poi essere trasportato al pronto soccorso del Brotzu in codice rosso su un’ambulanza del 118. L’urto fra i due mezzi è stato violentissimo, probabilmente provocato da una invasione di corsia. I Vigili urbani di Quartu sono rimasti sul posto per alcune ore per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.

La viabilità

Durante l’intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, la strada è stata chiusa al traffico, poi riaperta a senso di marcia alternato, con pesanti disagi per gli automobilisti e lunghe code. Il flusso di auto ha ripreso a scorrere regolarmente solo dopo la rimozione dei mezzi e dopo la messa in sicurezza della strada.

I disagi

L’incidente si è verificato in un momento in cui il traffico era abbastanza scorrevole. Improvvisamente i due mezzi che viaggiavano sulle corsie opposte si sono ritrovati uno davanti all’altro senza riuscire ad evitarsi. L’impatto è stato violentissimo. Sono stati gli altri automobilisti a lanciare l’allarme e chiedere l’intervento dei soccorritori. Uno dei conducenti è rimasto illeso. L’altro è rimasto incastrato fra le lamiere riportando diverse fratture e ferite.

Non c’era tempo da perdere: i pompieri hanno estratto il ferito dalle lamiere affidandolo al personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza del 118. Quindi la corsa in ospedale con assegnato un codice rosso. L’uomo era comunque cosciente: dopo una breve sosta al pronto soccorso, l’uomo è stato ricoverato in osservazione. La prognosi è legata agli accertamenti in corso.

Le operazioni

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale: durante l’intervento, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per garantire le operazioni di soccorso in sicurezza. Spetta ora alla Polizia locale ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Diverse le ipotesi: uno dei conducenti potrebbe essere stato colto da un malore. Come non è da escludere che l’invasione di corsia sia stata provocata da un improvviso guasto meccanico o da un attimo di disattenzione di uno dei conducenti. La Municipale sta cercando anche di ricostruire la dinamica grazie ad alcune testimonianze che potrebbe tornare utile per la ricostruzione dello scontro frontale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata