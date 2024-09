Schianto frontale fra due auto Tre feriti, uno grave 

Schianto frontale tra una Peugeot e una Range Rover sulla Provinciale 4, vicino a San Sperate.

Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali trasferito in ospedale in codice rosso a bordo di un’ambulanza India attivata da Uta. Uno dei passeggeri delle auto coinvolte è stato scaraventato fuori dall’abitacolo: era nel campo accanto alla strada, qui il personale dell’ambulanza gli ha prestato le prime cure.

Stando a una prima ricostruzione l’impatto, violento e ad alta velocità, potrebbe essere stato causato da un guasto meccanico di una delle due auto che ha perso aderenza mentre era in marcia. La Peugeot, ma la dinamica ha ancora dei punti da chiarire, sarebbe incappata in una vasta macchia di gasolio, “pattinando” sull’asfalto reso viscido e quindi andando a centrare in pieno la Range Rover che proveniva nel senso opposto. Il traffico è ripreso regolarmente solo a tarda ora.

