Schianto fra auto, un ferito 

Tre auto sono rimaste coinvolte nella serata di ieri in un incidente stradale al Poetto all’altezza della Marinella a Quartu. Uno dei mezzi ha subito gravi danni col conducente rimasto incastrato fra le lamiere. Liberato dai vigili del fuoco, è stato soccorso e accompagnato al Brotzu a bordo di un’ambulanza del 118: è in codice rosso ma non sarebbe grave e la prognosi è legata agli accertamenti clinici svolti in ospedale sino alla tarda serata di ieri.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Quartu e i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia cittadina. Il traffico è andato subito in tilt: tantissime le auto arrivate anche da viale Colombo e si sono formate subito lunghe file. Inevitabili i disagi alla viabilità con la strada rimasta chiusa per consentire lo svogilmento dei rilievi. L’incidente si è verificato dopo le 19, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato che ha provocato anche un successivo tamponamento con un terzo mezzo.

