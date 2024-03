Schianto fatale sulla via di casa 

Viaggiava sul suo scooter, rientrando a casa dopo un pomeriggio e una serata trascorsa con gli amici in una casa di campagna, non lontana da Villasimius. Improvvisa la tragedia. Alessio Cireddu, 28 anni, era probabilmente diretto a casa quando ha perso il controllo dello “Scarabeo Aprilia” che, volato oltre la carreggiata, si è schiantato nella vegetazione circostante: potrebbe aver battuto il capo sul terreno, morendo probabilmente sul colpo. Una tragica fatalità che ha gettato Villasimius nello sconforto.

Paese sotto choc

La notizia è rimbalzata di casa in casa: Alessio era un ragazzo conosciuto e stimato. Aveva appena trovato un lavoro in un ristorante del paese in previsione della stagione turistica. Non ha avuto fortuna.

A Villasimius ora lo piangono tutti. Il sindaco Luca Dessì è sconcertato: «Non ho parole. Non possiamo che stare vicini alla famiglia: la tragedia è di tutti».

La tragedia si è consumata probabilmente nella notte: secondo i primi accertamenti, il ragazzo aveva pranzato con amici in una abitazione di campagna a “Curcuris”, raggiungibile attraverso la Provinciale. Si sarebbe trattenuto sino a tarda sera. Salito sul suo scooter, stava probabilmente rientrando a casa quando, lungo il tragitto, è avvenuta la tragedia: lo scooter è schizzato oltre la carreggiata, finendo nel folto della vegetazione che ha nascosto anche il corpo del giovane. A trovarlo, ieri mattina, è stato un pastore. Comprensibile lo choc dell’uomo che, fatta la macabra scoperta, ha dato subito l’allarme.

Rilievi e ipotesi

Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito. I rilievi di legge, coordinati dal maggiore Massimo Meloni, sono andati avanti per qualche ora.

Nessun altro mezzo sembra essere rimasto coinvolto nella tragedia: la tesi è quella dell’incidente in solitudine. I motivi potrebbero essere tanti: un colpo di sonno, un guasto meccanico dello scooter, una frenata, un malore. Ipotesi e nulla più. Gli accertamenti sono stati portati avanti dagli inquirenti durante tutta la giornata. Si è cercato anche di risalire a eventuali testimonianze, ma inutilmente.

In serata i militari hanno girato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. Alessio Cireddu, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe battuto il capo sul terreno: la morte potrebbe essere stata immediata.

Domani i funerali

Il magistrato, informato dell’accaduto ha disposto la rimozione della salma, subito messa a disposizione della famiglia per i funerali che si svolgeranno domani nella chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo. Al rito funebre parteciperà sicuramente tantissima gente.

Il cordoglio

Già ieri in tanti hanno circondato d’affetto la mamma del ragazzo, Gisella Marci, e la famiglia, precipitata nella disperazione.

Tante le manifestazioni di cordoglio sui social. Fra i messaggi: “Ale il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori”, “La vita è imprevedibile, un ragazzo e una famiglia distrutti”, “Troppi giovani ci stanno lasciando. Riposa in pace giovane Alessio. Condoglianze sincere alla famiglia”.

Scia di sangue

Lo scorso anno a perdere la vita era stato un giovane di 26 anni che viaggiava a bordo della sua moto lungo la Provinciale che porta al paese. Qualche tempo prima, un 17enne aveva perso la vita nella macchina che, condotta da un conoscente, era finita in una scarpata. Si ricorda anche un incidente costato la vita a un altro giovane all’altezza di Torre delle Stelle.

