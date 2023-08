Schianto fatale sulla strada per casa 

Inviato

Assemini. Lo scooter di Giacomo Puddu, che era diretto a Decimomannu dopo una giornata di lavoro a Macchiareddu, ha percorso l’ultimo rettilineo sulla strada provinciale 92, lunghissimo e costeggiato da due file di eucalipti. Alla fine c’è una curva a destra: qui si è trovato davanti un doppio ostacolo. Davanti, sulla destra, quasi ferma, c’era una Suzuki Vitara anch’essa diretta verso la Sp 2, verso Assemini: aveva rallentato per lasciare passare un’autocisterna che veniva in senso contrario perché lì, dove finisce il tratto di competenza del Consorzio industriale e inizia quello del Comune di Assemini, la strada si restringe. C’è un vecchio ponticello che scavalca un canale. Il ragazzo non fatto in tempo a frenare: il suo scooter ha urtato di striscio il fuoristrada, è caduto ed è schizzato strisciando sull’asfalto verso sinistra, schiantandosi contro l’autocisterna e andando a incastrarsi sotto il muso del mezzo pesante. Il conducente di quest’ultimo, Claudio Leo, 34 anni, di Furtei, ha frenato, ma il camion è avanzato ancora di una decina di metri, trascinandosi sotto lo scooter e il corpo del ragazzo. Per Giacomo Puddu non c’è stato scampo. Morto sul colpo poco dopo le 17,30.

Una vita spezzata a 23 anni, quando ancora tantissimo restava da scoprire. Asseminese, dopo gli studi interrotti all’istituto industriale “Dionigi Scano” lavorava da un paio d’anni a Macchiareddu come operaio metalmeccanico per la stessa ditta per cui aveva lavorato suo padre Giuseppe. Figlio unico, da qualche tempo aveva lasciato la casa dei genitori per andare a vivere a Decimomannu insieme a Jenny Tronci, da quattro anni la sua fidanzata: un legame annunciato ufficialmente, una storia seria che non sarebbe dovuta finire così. Il primo cuoricino alle foto di coppia, su Facebook, è sempre di Silvia Suella, la mamma di Giacomo.

Scena terribile

Gli amici sono arrivati sul posto a gruppetti di due-tre, alla fine erano una dozzina. Sconvolti, in lacrime. Increduli. Oltre il nastro bianco e rosso piazzato dai vigili del fuoco e le macchine della polizia locale di Assemini, parcheggiata, la Suzuki Vitara grigia urtata dallo scooter subito prima dello schianto fatale. La targa è svizzera, sul lato posteriore sinistro restano una strisciata e un fanalino in frantumi. Più avanti, ferma, l’autocisterna, della ditta di trasporti petroliferi Fancello: sul retro, il segnale che indica la pericolosità del carico, infiammabile e corrosivo. Vicino alla coda, sull’asfalto, evidenziato in rosso, il punto d’impatto. Sotto la ruota anteriore destra, il rottame dello scooter, un Honda SH che Giacomo aveva comprato un anno fa e che era il suo orgoglio. Un lenzuolo bianco e una coperta termica nascondono il corpo, incastrato fra la ruota del camion e i rottami. Più avanti ancora il casco, volato a venti metri dal punto dell’impatto. E due ambulanze, purtroppo inutili.

A uno degli amici è toccato il compito della prima identificazione: «È lui», ha avuto la forza di dire. Poi è stato Giuseppe Puddu, convocato sul posto, a confermare che sì, il morto è proprio suo figlio Giacomo.

Onoranze funebri

Alle 19,30, quando il magistrato Nicola Giua Marassi, ha autorizzato la rimozione della salma e la restituzione ai familiari, sul posto è arrivato un furgone dell’agenzia di onoranze funebri “La rosa blu”, di Assemini. Il primo a scendere è stato il titolare, Maurizio Suella: «Sono lo zio del ragazzo». Col cuore a pezzi, ha coordinato le operazioni. Il corpo, liberato dai vigili del fuoco, è stato portato alla camera mortuaria di Assemini. Oggi sarà fissata la data dei funerali.

