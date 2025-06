Schianto fatale sulla Statale 197 

Un tragico incidente sulla statale 197, già teatro in passato di numerosi scontri mortali, ha spezzato la vita di Marco Mascia, ex militare dell’Aeronautica di 58 anni, originario di Carbonia e residente a Elmas. L’uomo è morto sul colpo nell’impatto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì tra la moto da enduro su cui viaggiava insieme alla compagna, Patrizia Marchesi, 67 anni, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale "Brotzu" di Cagliari, e la Citroën C3 guidata da Enrico Sogos, 30enne residente a Guspini.

Dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei carabinieri, i due veicoli viaggiavano nella stessa direzione. Ma molti aspetti di quanto è successo devono ancora essere chiariti.

Intorno alla mezzanotte la moto di grossa cilindrata guidata da Mascia stava percorrendo la strada provinciale 57, che da Gonnosfanadiga arriva nella Statale 197 San Gavino-Guspini: la moto si sarebbe immessa nella statale in direzione Guspini. Poco dopo, al chilometro 9+200, lo scontro violentissimo con l’utilitaria condotta da Sogos. Le tracce della frenata rimaste sull’asfalto testimoniano il disperato quanto inutile tentativo dell’automobilista di evitare l’impatto.

Soccorsi

Sul luogo è subito scattato l'allarme e sono intervenute diverse unità del 118, i carabinieri delle Stazioni di Arbus e Gonnosfanadiga e l’aliquota radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Villacidro, al comando del maggiore Francesco Capula, nonché i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri.

Per Mascia non c’è stato nulla da fare: i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Nessuna ferita mortale, per fortuna, per le altre due persone coinvolte nello scontro. Il loro racconto sarà fondamentale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

I due feriti

Patrizia Marchesi è stata immediatamente stabilizzata dal personale sanitario e trasportata in ambulanza in condizioni gravi all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove è tuttora ricoverata: la prognosi è riservata, le sue condizioni sono state giudicate serie ma non tali da far temere per la vita.

Ferite lievi per il 30enne guspinese alla guida dell’utilitaria di piccola cilindrata: condotto all’ospedale "Nostra Signora di Bonaria" di San Gavino per accertamenti, non è in pericolo di vita.

Strada pericolosa

I documenti di guida e circolazione di entrambi i veicoli sono risultati regolari. L’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e la restituzione della salma di Mascia ai familiari. L’incidente accende i riflettori sulla pericolosità della strada e sulla necessità di avere dei sistemi, come le rotatorie, che possano sostituire gli incroci a raso e indurre automobilisti e motociclisti a diminuire la velocità.

