Schianto fatale sulla pista Porsche 

Lecce . L’impatto tra la Ducati Panigale che guidava e una Porsche Panamera non gli ha lasciato scampo. Mattia Ottaviano, 36 anni, di Tuglie, in Salento, è morto ieri sulla pista di collaudo della Nardò Technical Center, il centro prove di proprietà Porsche gestito da Porsche Engineering. Erano da poco passate le 10, e pare fosse in corso un test di frenata, quando la Ducati Panigale ha tamponato ad alta velocità la Porsche. La moto ha preso subito fuoco, Ottaviano è stato sbalzato dal mezzo ed è morto per le gravi lesioni riportate nella caduta. Il conducente dell’auto, invece, è rimasto ferito e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso della società, il 118 e i vigili del fuoco. Spetterà alla polizia di Stato e al pm di turno del Tribunale di Lecce accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Collaudatore provetto

Accertamenti saranno svolti anche sulla sicurezza della pista, una delle tante di cui è dotato l’impianto del quale è previsto un ampliamento (rispetto ai 700 ettari attuali) che sta suscitando vivaci polemiche in Puglia perché prevede l’esproprio di alcuni terreni e la costruzione di un eliporto, che secondo alcuni non sarà al servizio della comunità ma della sola società che gestisce l’impianto. Mattia Ottaviano era un collaudatore esperto e lavorava per una ditta esterna. Era un perito meccanico con la passione per le auto e le moto. Dopo aver preso la licenza Aci sport nazionale, aveva partecipato a varie gare automobilistiche tra cui slalom, challenge e rally. Era arrivato quasi sempre sul podio. Chi lo conosceva racconta che aveva un’ottima conoscenza di guida e guida sportiva e una grande esperienza sui motori endotermici. L’ennesima morte sul lavoro è avvenuta proprio mentre Cgil e Uil, in tutta Italia, tenevano presidi davanti alle prefetture con due ore di sciopero dopo i cinque morti nell’incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere di un supermercato in costruzione a Firenze. «Richiamiamo a un’azione di responsabilità tutte le istituzioni affinché si ponga fine a questa strage quotidiana», dice la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci. Il segretario organizzativo nazionale della Uil, Emanuele Ronzoni, chiede «una Procura speciale e che vengano considerate omicidi quelle morti che hanno una responsabilità nei datori di lavoro che non rispettano le norme».

