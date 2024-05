Schianto fatale  sulla litoranea: muore un 22enne 

Un volo sull’asfalto, la moto che si è schiantata su un cartello della segnaletica stradale e poi ha preso fuoco. Il centauro, Nicola Perra, 22 anni, di Sinnai, è morto probabilmente quasi subito: inutili sono stati tutti i tentativi dei sanitari del 118 di salvargli la vita: Per alcune decine di minuti, drammatici e apparsi infiniti, hanno cercato di rianimarlo ma il sogno di sentirlo parlare di nuovo è stato purtroppo vano. Sul posto, sulla strada provinciale 17, la litoranea per Villasimius, sono arrivati anche alcuni familiari: il dramma si era già consumato. Perra era un ragazzo d’oro, conosciuto stimato, come la sua famiglia. Abitava in via Sebastiano Perra.

La dinamica

Con la sua Yamaha 600 stava rientrando verso casa, in direzione Quartu, dopo una giornata trascorsa nel litorale con alcuni amici, che lo seguivano a distanza ma non hanno visto l’incidente, al quale non ha assistito alcun testimone. Quali siano state le ragioni per le quali ha perso il controllo della moto e sia finito sul cartello stradale non si sa.

Certo è che l’urto sulla base del cartello stradale è stato violentissimo tanto che la Yamaha ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate su un terreno attiguo e per spegnere il rogo sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, che lo hanno rapidamente circoscritto.

In serata la notizia si è rapidamente diffusa a Sinnai suscitando sgomento e dolore. La città si è stretta subito attorno al babbo Paolo, alla mamma Manuela e alla sorella Laura, attoniti davanti a una tragedia immane.

Gli amici

Gli amici sono sopraggiunti quasi subito e gli automobilisti che sono transitati successivamente sul luogo dell’impatto hanno assistito alle scene di disperazione, strazianti. Qualcuno di loro ha chiamato i soccorsi e dopo pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118, assieme a una pattuglia della polizia, commissariato di Quartu, a due veicoli della polizia locale di Quartu e a una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari. Il giovane centauro è stato così soccorso con la speranza di salvargli la vita. Ma, come detto, purtroppo è stato tutto inutile. La tragedia si è consumata così nella disperazione di tutti. Intanto i Vigili del fuoco hanno ultimato l’operazione di spegnimento delle fiamme sviluppatesi a seguito dell’incidente, favorite dalla benzina fuoriuscita dal serbatoio.

L’arrivo dei familiari

Sul luogo della tragedia, avvenuta vicino al Clipper, sono arrivati anche i familiari, affranti da un dolore senza fine. I rilievi di legge sono stati ultimati in serata quando è stata disposta la rimozione della salma, che è stata trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Quartu e affidata alla famiglia. I funerali si svolgeranno a Sinnai, probabilmente domani.

Strada trafficata

Così una domenica soleggiata si è conclusa con una terribile tragedia. Ieri, fin dalla prima mattina, la litoranea è stata percorsa da migliaia di auto dirette a Germeas, Torre delle Stelle, ma anche a Villasimius e Costa Rei. Dopo l’incidente, il traffico è stato deviato in altre strade per alcune ore, il il tempo utilizzato dagli inquirenti per effettuare i soccorsi e per i rilievi. Le indagini non sono ancora concluse, lo saranno quando sarà redatto il verbale e sarà accertata l’esatta dinamica.

