Schianto fatale sulla 387 

Ancora una croce sulla statale 387. Un’auto è finita sulla corsia opposta proprio mentre arrivava un fuoristrada: nell’impatto ha perso la vita un cuoco di Dolianova, Ignazio Floris, 63 anni; mentre gli occupanti dell’altra vettura – padre e figlio di 101 e 70 anni, di Escalaplano – sono rimasti feriti. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti, e immediato è stato l’arrivo dell’elisoccorso e di diverse ambulanze. Per oltre venti minuti gli operatori sanitari hanno cercato di rianimare il cuoco, ma è stato tutto inutile: l’uomo è spirato poco prima delle 15.

La dinamica

L’incidente è avvenuto intorno alle 14,30 al chilometro 12,300, in territorio di Settimo San Pietro, all’altezza del ristorante Charme. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla, la Volkswagen Polo condotta da Ignazio Floris viaggiava in direzione di Dolianova. Improvvisamente sarebbe finita sulla corsia opposta, scontrandosi col fuoristrada condotto da Alfio Ulleri, 70 anni di Escalaplano, con a bordo il padre Eligio, di 101 anni. L’urto è stato violentissimo: immediato l’allarme con l’arrivo degli operatori del 118 di “Sinnai Soccorso”, di altre ambulanze e dell’elisoccorso. I sanitari hanno cercato, purtroppo inutilmente, di rianimare il cuoco, mentre Eligio e Alfio Ulleri, venivano accompagnati al Brotzu in elicottero e al Policlinico in ambulanza. I due hanno riportato un trauma toracico e ferite multiple. Entrambi erano coscienti, anche se, per il più anziano, è scattato il codice rosso.

I rilievi e le indagini

La vittima, cuoco molto conosciuto poiché lavorava al ristorante Antica Cagliari, pare stesse rientrando a casa dopo una visita medica. La salma su disposizione del magistrato, la dottoressa Rita Cariello è stata rimossa poco prima delle 17 e trasferita all’obitorio del cimitero di Dolianova, a disposizione dei familiari per i funerali. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla coordinati dal comandante, il capitano Giuseppe Mulas, che ha operato con gli assistenti Piero Cugia e Simone Pisu. Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile di Quartu. La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per due ore. Sulla cause della tragedia la polizia locale mantiene uno stretto riserbo, e intanto le due auto sono state sequestrate per gli accertamenti tecnici. Gli agenti hanno raccolto anche qualche testimonianza.

RIPRODUZIONE RISERVATA